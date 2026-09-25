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アジア大会2026 女子ソフトボール日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋







アジア競技大会 愛知・名古屋2026の女子ソフトボール日本代表は、9月26日（土）～10月3日（土）に安城市総合運動公園ソフトボール場で大会7連覇に挑みます。予選ラウンドは8チームによる総当たりで、日本は9月26日のフィリピン戦を皮切りに、タイ、香港、シンガポール、韓国、チャイニーズ・タイペイ、中国と対戦します。予選上位2チームは10月3日の決勝、3位・4位は3位決定戦へ進みます。U-NEXTでは日本代表の予選7試合に加え、3位決定戦・決勝のライブ配信が予定されています。



会場：安城市総合運動公園ソフトボール場アジア大会はU-NEXTでライブ配信今なら超お得に視聴可能！［PR］放送日放送開始放送予定中継10月3日（土）15:00～TBS系列女子ソフトボール決勝ほか放送予定※現時点で、予選ラウンドの女子ソフトボール日本代表戦を特定したテレビ放送予定は確認できていません。10月3日の大会公式競技日程では女子決勝は14:00開始予定ですが、TBSの放送枠は15:00開始予定です。競技開始時刻とテレビ放送開始時刻は異なります。放送時間・内容は変更となる場合があります。



では、女子ソフトボール日本代表の予選ラウンド7試合をライブ配信予定。10月3日の3位決定戦と決勝についても配信予定が発表されています。



配信日配信開始対戦・ラウンド配信サービス9月26日（土）15:15～予選ラウンド 第1戦日本 vs フィリピンCH49月27日（日）15:15～予選ラウンド 第2戦日本 vs タイCH19月28日（月）15:15～予選ラウンド 第3戦日本 vs 香港CH19月29日（火）15:15～予選ラウンド 第4戦日本 vs シンガポールCH49月30日（水）15:15～予選ラウンド 第5戦日本 vs 韓国CH110月1日（木）15:15～予選ラウンド 第6戦日本 vs チャイニーズ・タイペイCH110月2日（金）15:15～予選ラウンド 第7戦日本 vs 中国CH110月3日（土）10:00～3位決定戦予選3位 vs 4位／CH110月3日（土）14:00～決勝予選1位 vs 2位／CH19月26日 15:15～ 初戦をライブ配信

女子ソフトボール日本代表をU-NEXTでチェック

U-NEXTではアジア大会の女子ソフトボール日本代表戦をライブ配信。9月26日のフィリピン戦から10月2日の中国戦まで、予選ラウンドの日本戦7試合が配信予定です。10月3日は3位決定戦と決勝も配信されます。

※リンク先で最新の配信対象試合・配信時刻をご確認ください。※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。10月3日に日本が3位決定戦または決勝のどちらへ出場するかは、予選ラウンドの最終順位によって決まります。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。日付競技時間ラウンド対戦カード・内容会場9月26日（土）15:15～予選ラウンド第1戦日本 vs フィリピン安城市総合運動公園ソフトボール場9月27日（日）15:15～予選ラウンド第2戦日本 vs タイ安城市総合運動公園ソフトボール場9月28日（月）15:15～予選ラウンド第3戦日本 vs 香港安城市総合運動公園ソフトボール場9月29日（火）15:15～予選ラウンド第4戦日本 vs シンガポール安城市総合運動公園ソフトボール場9月30日（水）15:15～予選ラウンド第5戦日本 vs 韓国安城市総合運動公園ソフトボール場10月1日（木）15:15～予選ラウンド第6戦日本 vs チャイニーズ・タイペイ安城市総合運動公園ソフトボール場10月2日（金）15:15～予選ラウンド第7戦日本 vs 中国安城市総合運動公園ソフトボール場10月3日（土）10:00～3位決定戦予選ラウンド3位 vs 4位日本が予選3位または4位の場合に出場安城市総合運動公園ソフトボール場10月3日（土）14:00～決勝・表彰式予選ラウンド1位 vs 2位日本が予選1位または2位の場合に出場安城市総合運動公園ソフトボール場※予選ラウンドは8チームによる総当たり方式です。予選1位・2位が10月3日14:00からの決勝、3位・4位が同日10:00からの3位決定戦へ進みます。日本代表の決勝ラウンド出場試合は予選終了後の順位によって決定します。



競技の開催日・セッション時間は、愛知・名古屋2026大会公式資料を一次情報とし、日本代表の対戦カードについては最新の確認済み競技日程を反映しています。女子ソフトボールは9月26日から10月3日まで安城市総合運動公園ソフトボール場で開催されます。





大会公式資料では、競技日程は変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。





競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料参照



放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照



ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照



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