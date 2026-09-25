アジア大会2026 アーチェリーのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大…

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アジア大会2026 アーチェリーのテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026のアーチェリーは、9月26日（土）～10月3日（土）に開催されます。リカーブとコンパウンドの2種別で、男子個人、女子個人、男子団体、女子団体、混合団体を実施。U-NEXTでは9月30日から、コンパウンドとリカーブの団体戦・個人戦のライブ配信予定が発表されています。本記事では、アーチェリーのテレビ放送、ネット配信、競技日程をまとめます。
会場：岡崎中央総合公園多目的広場
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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アーチェリーのテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
現時点で、アーチェリーの競技中継に関するテレビ放送予定は確認できていません。
※テレビ放送予定は今後追加・変更される場合があります。最新の放送情報はTBS「アジア競技大会2026公式HP」でご確認ください。
アーチェリーのネット配信予定
アーチェリーはでライブ配信予定です。現時点では、9月30日から10月3日までのコンパウンド、リカーブの団体戦・個人戦の配信予定が確認されています。
配信日
配信開始
種目・ラウンド
配信サービス
9月30日（水）
9:00～
コンパウンド女子団体
コンパウンド混合団体
コンパウンド男子団体
10月1日（木）
9:00～
コンパウンド女子個人
コンパウンド男子個人
10月2日（金）
9:00～
リカーブ女子団体
リカーブ混合団体
リカーブ男子団体
10月3日（土）
9:00～
リカーブ女子個人
リカーブ男子個人
9月30日からライブ配信予定
アーチェリーをU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会のアーチェリーをライブ配信。コンパウンド、リカーブの男女個人・男女団体・混合団体をチェックできます。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※現時点でU-NEXT公式情報から確認できているアーチェリーの配信は、9月30日～10月3日の4日間です。9月26日～29日の競技については、確認したU-NEXTの日別配信予定にアーチェリーの記載がないため、配信ありとは記載していません。
アーチェリーの競技日程
日付
競技時間
種別
種目・ラウンド
9月26日（土）
8:00～11:45
12:30～16:15
リカーブ／コンパウンド
男子個人・女子個人
予選
9月27日（日）
8:00～9:15
10:15～12:00
13:30～15:15
リカーブ／コンパウンド
コンパウンド男女団体
リカーブ・コンパウンド混合団体
リカーブ男女団体
決勝トーナメント
9月28日（月）
8:00～10:15
12:15～14:30
コンパウンド
男子個人・女子個人
決勝トーナメント
9月29日（火）
8:00～10:15
12:15～14:30
リカーブ
男子個人・女子個人
決勝トーナメント
9月30日（水）
9:00～10:55
11:25～13:20
14:00～15:55
コンパウンド
女子団体
混合団体
男子団体
準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
10月1日（木）
9:00～11:28
13:00～15:28
コンパウンド
女子個人・男子個人
準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
10月2日（金）
9:00～10:55
11:25～13:20
14:00～15:55
リカーブ
女子団体
混合団体
男子団体
準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
10月3日（土）
9:00～11:15
13:00～15:15
リカーブ
女子個人・男子個人
準々決勝・準決勝・3位決定戦・決勝・表彰式
※競技時間は大会公式「セッションスケジュール」を優先しています。9月30日・10月2日は団体・混合団体のメダル決定戦、10月1日・10月3日は個人の準々決勝から決勝・表彰式までが予定されています。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、2026年8月19日発表の愛知・名古屋2026大会公式「セッションスケジュール」を一次情報としています。リカーブ、コンパウンドの男子・女子個人、男子・女子団体、混合団体の種目・ラウンドは、確認済みの競技詳細情報をもとに整理しています。
大会公式資料では、競技日程は今後変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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