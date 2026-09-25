アジア大会2026 飛込日本代表のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大…

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アジア大会2026 飛込のテレビ放送・配信予定・日程｜アジア競技大会 愛知・名古屋
アジア競技大会 愛知・名古屋2026の水泳・飛込は、9月26日（土）～9月30日（水）に東京アクアティクスセンターで開催されます。大会では男女の1m飛板飛込、3m飛板飛込、高飛込、シンクロナイズド飛板飛込、シンクロナイズド高飛込の計10種目を実施。日本代表には、パリ2024男子10m高飛込銀メダリストの玉井陸斗、女子3m飛板飛込の三上紗也可、女子高飛込の金戸凜らが出場します。U-NEXTでは9月28日から30日までの飛込競技のライブ配信予定が発表されています。
会場：東京アクアティクスセンター
競技期間：9月26日（土）～9月30日（水）
アジア大会はU-NEXTでライブ配信
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飛込のテレビ放送予定
放送日
放送開始
放送予定
中継
―
―
現時点で飛込を明記したテレビ放送予定は確認できていません
―
※TBS系列ではアジア大会のテレビ放送が予定されていますが、現時点で飛込を競技名として明記したテレビ放送予定は確認できていません。放送時間・内容は今後変更・追加される場合があります。
飛込のネット配信予定
では、9月28日から30日まで飛込競技をライブ配信予定です。9月28日は男女1m飛板飛込、29日は女子高飛込と男子3m飛板飛込、30日は女子3m飛板飛込と男子高飛込が配信されます。
配信日
配信開始
種目
配信サービス
9月28日（月）
10:00～
女子1m飛板飛込 決勝
男子1m飛板飛込 決勝
CH5
9月29日（火）
10:00～
女子高飛込 予選・決勝
男子3m飛板飛込 予選・決勝
CH5
9月30日（水）
10:00～
女子3m飛板飛込 予選・決勝
男子高飛込 予選・決勝
CH5
9月28日～30日 飛込をライブ配信
アジア大会の飛込をU-NEXTでチェック
U-NEXTではアジア大会の飛込をライブ配信。9月28日は男女1m飛板飛込、29日は女子高飛込・男子3m飛板飛込、30日は女子3m飛板飛込・男子高飛込が配信予定です。
※リンク先で最新の配信対象種目・配信時刻をご確認ください。
※U-NEXTの配信予定は、発表済みの情報をもとに掲載しています。現時点では9月28日・29日・30日の飛込配信が確認されています。9月26日・27日のU-NEXT日別配信スケジュールには飛込の記載が確認できていないため、本ページでは配信予定として掲載していません。最新情報はU-NEXT特設ページをご確認ください。
飛込の競技日程
日付
競技時間
種目
会場
9月26日（土）
10:00～15:00
女子シンクロナイズド高飛込
男子シンクロナイズド3m飛板飛込
東京アクアティクスセンター
9月27日（日）
10:00～14:40
女子シンクロナイズド3m飛板飛込
男子シンクロナイズド高飛込
東京アクアティクスセンター
9月28日（月）
10:00～15:20
女子1m飛板飛込
男子1m飛板飛込
東京アクアティクスセンター
9月29日（火）
10:00～19:10
女子高飛込
男子3m飛板飛込
東京アクアティクスセンター
9月30日（水）
10:00～19:10
女子3m飛板飛込
男子高飛込
東京アクアティクスセンター
※飛込は男女合わせて10種目を実施します。日本代表では男子3m飛板飛込に坂井丞、伊熊扇李、男子高飛込に玉井陸斗、大久保柊、女子3m飛板飛込に三上紗也可、女子高飛込に金戸凜らが出場予定です。男子シンクロナイズド種目にも日本代表が出場します。
日程・放送予定について
競技の開催日・セッション時間は、愛知・名古屋2026大会公式資料および大会公式の東京アクアティクスセンター会場スケジュールをもとにしています。飛込は9月26日から30日までの5日間、男女合わせて10種目が行われます。
大会公式資料では、競技日程は変更される場合があると案内されています。テレビ放送予定・ネット配信予定についても変更・追加となる場合があります。
競技日程：愛知・名古屋2026大会公式資料（2026年8月19日発表）
放送予定：TBS「アジア競技大会2026公式HP」参照
ネット配信予定：U-NEXT「アジア大会 愛知・名古屋」参照
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