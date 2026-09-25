秋といえば、旬の味覚がおいしい季節。食欲の秋を楽しもうと、女性と食事に出かけたり、そのままお泊まりデートを楽しんだりする機会もあるかもしれません。

そんな夜、女性から「電気消して?」と言われたら、あなたはどうしますか? 「恥ずかしいのかな」と思うかもしれませんが、実は男性にはなかなか分からない、女性ならではの事情が隠されていることも。

今回は、過去に大きな反響を呼んだ人気漫画「男が知らない、女の裏側」から、食欲の秋のお泊まりデートで男性が知っておきたい、女性の意外な本音を描いたエピソードを紹介します。

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女性の「電気消して?」に隠された本音とは…

「電気消して?」とお願いする女性が隠したいのは、実はぽっこりしたお腹。食欲の秋を満喫してつい食べすぎてしまった結果、気になるお腹を見られたくなくて、暗闇に紛れようとしていたのでした。

普段はスタイルを気にしている女性でも、おいしいものを前にすると食欲を抑えきれないこともあります。特に秋は、旬の味覚や食べ物がおいしく感じられる季節。お泊まりデートの夜に「電気消して?」と言われたら、もしかすると男性には想像もつかない理由が隠れているのかもしれません。

自分のコンプレックスは好きな人に知られたくないのが、乙女心。そんな女性の“裏側”を知ると、思わず「そんな理由だったの?」と笑ってしまうのではないでしょうか。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート