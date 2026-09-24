カインズは9月16日、2026年秋冬シーズンの注力テーマと新商品を発表した。

今回の秋冬シーズンは、気温が下がる時期に高まる「家で心地よく過ごしたい」「寒さを和らげたい」といった生活者のニーズや、20から30代の若年層への訴求を考慮し、幅広いカテゴリで商品を取りそろえた。

限られた空間でもゆったりとくつろげる住まいづくりを提案するために、春の試売段階で若年層から高い支持を得た「NEDOCORO(ネドコロ)」(1万2,800円)を本格展開する。パーソナルクッションのほか、壁にもたれ掛けてパーソナルソファとしても使える大型クッションで、携帯やリモコンを収納できるポケット付き。カバーは取り外して洗うことができる。

「ホットアイマスク 20枚 (無香料／キンモクセイの香り)」(998円)、「薬用ボトル入浴剤 800ｇ」(ゆず／森)(248円)、「しょうが湯15g×10袋」(198円)といった「温活」商品も幅広く展開する。

2026年秋冬の注目の商品は、「可燃ごみで捨てられる花と野菜の培養土」(698円)や松屋フーズと協業した「牛めし屋さんのリサイクル堆肥」といったバリエーション豊かな園芸用土。2026年4月末に発売以来好評の「黄金ラガービール」には、10月に500ml缶が新登場する。

カインズオリジナル収納用品の中でもロングセラー人気商品である「スキット」のモジュールを活かしたシステムキッチンや洗面台などのリフォーム商品も順次展開する。