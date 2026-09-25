ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)最終回が25日に配信される。

法律上最年少で結婚した夫婦、元ヤンキーの実業家に密着

番組では、法律上最年少(※2022年4月1日の民法改正前当時)で結婚した夫婦に密着。妻・なつみさんは15歳で妊娠し、16歳で当時18歳のしょうさんと結婚。若くして夫婦となった2人を、その後待ち受けていた苦難とは。最年少夫婦が歩んできた人生に迫る。

さらに番組では、元ヤンキーから年商40億円の実業家へと転身し、女性たちから熱狂的な支持を集める河村真木子さんに密着。毎日4時間睡眠という多忙な日々を送る河村さんの仕事ぶりや私生活に迫るほか、今回、家族がメディア初出演する。

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