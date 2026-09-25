ABEMAオリジナルバラエティ『ダマってられない女たち season3』(毎週金曜22:00〜)最終回が25日に配信される。

  • 『ダマってられない女たち season3』場面カット

    『ダマってられない女たち season3』場面カット

法律上最年少で結婚した夫婦、元ヤンキーの実業家に密着

番組では、法律上最年少(※2022年4月1日の民法改正前当時)で結婚した夫婦に密着。妻・なつみさんは15歳で妊娠し、16歳で当時18歳のしょうさんと結婚。若くして夫婦となった2人を、その後待ち受けていた苦難とは。最年少夫婦が歩んできた人生に迫る。

さらに番組では、元ヤンキーから年商40億円の実業家へと転身し、女性たちから熱狂的な支持を集める河村真木子さんに密着。毎日4時間睡眠という多忙な日々を送る河村さんの仕事ぶりや私生活に迫るほか、今回、家族がメディア初出演する。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『ダマってられない女たち』シリーズは、映像を通じてさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観と照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめる。

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