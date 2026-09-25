Rex Orange County、最新アルバム『Dream Fatigue』11月リリース　新曲「Grandma Song」公開

レックス・オレンジ・カウンティ（Rex Orange County）が、ニューアルバム『Dream Fatigue』を11月6日にリリースすることを発表した。あわせて、新曲「Grandma Song」が公開されている。

『Dream Fatigue』では、ムスタファとディラン・ウィギンス（ロザリア、ジャスティン・ビーバー）が共同エグゼクティブ・プロデューサーを担当。ターンスタイルのブレンダン・イェーツ、デヴ・ハインズ、ダニエル・シーザー、ムスタファ、dexter in the newsagent、ジョックストラップのテイラー・スカイらが参加している。

これまで比較的パーソナルな制作スタイルで作品を作り上げてきたレックスだが、今作ではさまざまなコラボレーターを迎え、他者との共同作業を大きく取り入れている。

その動きは、ここ数カ月のライブでも見られてきた。8月下旬、ロンドンのVillage Undergroundで行われたAll Points East直前の公演では、ブレンダン・イェーツとともに『Dream Fatigue』収録曲「Elvis」を初披露。All Points Eastでは、自身のステージにレイヴィン・レネーを迎え、「Love Me Not」のリミックスをパフォーマンスした。

翌日には、同フェスティバルでヘッドライナーを務めたタイラー・ザ・クリエイターのステージにゲスト出演し、タイラーのアルバム『Flower Boy』収録曲「Boredom」を共演。その数日後には、ダニエル・シーザーのロンドン・O2アリーナ公演にも登場し、8月に『Dream Fatigue』からの先行曲として発表された「Indecision」をともに披露している。

今回公開された「Grandma Song」は、レックスの率直なソングライティングを前面に押し出した一曲。ミュージックビデオでは、モンタナの夜空に打ち上がる花火を背景にした本人の姿が映し出されている。

レックス・オレンジ・カウンティ

ニューシングル「Grandma Song」

再生・購入：https://silentrade.ffm.to/rex-orange-county-grandma-song

ニューアルバム『Dream Fatigue』

2026年11月6日リリース

1. Penelope

2. Elvis (feat. Brendan Yates)

3. Handsome

4. Grandma Song

5. Hannah Montana

6. Iron Man

7. The Colosseum (feat. Mustafa)

8. Boyfriend

9. Empty Stage

10. Indecision (feat. Daniel Caesar)

11. Roleplay

12. Dream Fatigue