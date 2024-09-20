ホベルト・サトシ・ソウザ、井上直樹、伊澤星花、 浅倉カンナ、高木凌、太田忍、佐藤将光、新井丈、秋元強真、矢地祐介、木下カラテらが19日、『Yogibo presents RIZIN.48』合同公開練習に登場。
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🎬【RIZIN】牛久絢太郎、太田忍戦からの改善点聞かれるも「あんま言うことじゃない」佐藤将光と公開練習登場 『Yogibo presents RIZIN.48』合同公開練習
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