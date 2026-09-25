Litty、LAで制作したパーソナルな新曲「DND」MV公開

ラッパーのLittyが、新曲「DND」のミュージックビデオを公開した。

「DND」は、今夏ロサンゼルスを訪れたLittyが現地で制作した楽曲。プロデュースを手掛けたのは、Post MaloneやMegan Thee Stallion、Rae Sremmurdにヒット曲を提供してきた実力派プロデューサーのDiego Ave。爽やかでアップテンポなサウンドが印象的なヒップホップ・トラックに仕上がっている「DND」。もともとは気軽に楽しめるパーティーソングとして制作を始めたものの、書き進めるうちに、変化や人との出会いと別れ、そして自分らしさを失わずに前へ進んでいくという、Litty自身の経験や今の気持ちが反映されたパーソナルな一曲に仕上がったとのこと。

新曲のリリースにあわせて公開されたMVは、人気のない街を闊歩する様子や、部屋の中で一人過ごすLittyの姿が映し出される。リリックの通り、他者との距離を置き、新たな一歩を踏み出す様子を描いた内容になっている。

タイトルの「DND（Do Not Disturb）」には、誰かを拒絶するのではなく、周りの雑音を一度シャットアウトして、自分自身や本当に大切な人との時間を楽しもうという意味が込められているとのこと。”Dont call me tonight”というキャッチーなフックとともに、気持ちを切り替えて前向きになりたい時に聴いてほしい、ポジティブな一曲に仕上がっている。

＜リリース情報＞

Litty

「DND」

2026年9月23日リリース

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