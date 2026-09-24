







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間22日、右手中指のマメを理由に負傷者リスト（IL）に入っていた佐々木朗希投手がメジャーに復帰した。復帰後初登板はリリーフとしての起用だったが、デーブ・ロバーツ監督はクローザー起用までは考えていないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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佐々木は同23日のサンディエゴ・パドレス戦で、4-0とドジャース4点リードの4回表に登板。1回無失点、被安打2、2奪三振と、ピンチは招きつつも無失点で切り抜けている。



同メディアは「ロバーツ監督は佐々木を様々な役割で起用することを考えている。ポストシーズンでどのような役割を任せるかはまだ検討している段階だが、クローザーを務めることになるとは考えていない」と言及。



続けて、「現時点では、ブルペンから起用することを中心に考えている。具体的に何回を任せるかはまだ分からない。イニングの頭から登板して、2イニングを投げるという形も考えられる。それが3回なのか、6回なのか、8回なのかは分からないが彼は準備できている。彼が試合を締めくくる役割を担うとか、クローザーになるとは言いたくない。昨季は当時のチームのパフォーマンスや選手たちの健康状態を考えると、必要に迫られてそうなった部分があったと思う」という同監督のコメントを伝えている。











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