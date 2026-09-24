「5年ぶりの歓喜」村上宗隆、ホワイトソックスの劇的プレーオフ進出に貢献…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は、ルーキーシーズンで33本のホームランを記録し、同球団にとって2021年以来となる5年ぶりのプレーオフ進出に大きく貢献した。チームのどん底からの復活は、最も楽観的なファンでさえ、これほど早く訪れるとは予想できなかったと、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ホワイトソックスは2023年に61勝101敗、2024年には近代メジャー最多となる41勝121敗、2025年も60勝102敗と、3年連続で100敗以上を喫する屈辱的なシーズンを過ごしてきた。



それが2026年には一転して82勝77敗まで勝ち星を積み上げ、2021年以来5年ぶりとなるポストシーズン進出を果たしている。



地元ファンにとっては、まさに「5年ぶりの歓喜」といえる瞬間だった。



同メディアは、投手陣の不安定さや主力選手をめぐる問題を抱えながらも勝ち星を重ねてきた点に触れ、「困難な事情を抱えながらも、ホワイトソックスはおそらく野球界で最高の若手軍団と言えるだろう」と評している。



村上をはじめとする若手選手たちの台頭が、暗黒時代を終わらせる原動力になったとみているようだ。











ロイヤルズとの最終戦に勝利してもア・リーグ中地区の首位には浮上できなかったが、ワイルドカード圏内での5年ぶりの進出という事実そのものが、この上ない収穫だ。



シーズン終盤になっても勢いを落とさないホワイトソックス。



同メディアは「今季言わば、失うものは何もないという気持ちで戦ってきたこのチームが、最終的にどこへ辿り着くかは誰にも分からない。



それでも、このシーズンを特別なものにしてきた数々の瞬間については、語るべきことがたくさんある。



シーズンが終わる頃には、さらにいくつかの印象的な瞬間が加わっていてほしい。



そして今回のプレーオフ進出決定は、間違いなくその一つだ」と綴り、村上たち若手の躍進が刻んだ軌跡をかみしめている。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】