「流れを変えた同点弾」鈴木誠也、26号でカブス2年連続プレーオフ進出に貢…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手は、24日（日本時間25日）に行われたマイアミ・マーリンズ戦に出場し、5回に相手先発ジャック・ラルストン投手から中堅方向へソロ本塁打を放った。この一発が今季26号本塁打となって試合を1-1の同点に戻し、チームは最終的に2-1で勝利して2年連続のポストシーズン進出を決めたと、米メディア『CHGOスポーツ』が報じている。

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試合は3回にマーリンズのジェイコブ・マーシーの適時打で先制を許す苦しい立ち上がりとなったが、鈴木の一発で追いついたカブスは、6回にイアン・ハップ左翼手の三塁打を足がかりにニコ・ホーナー二塁手が勝ち越しの適時打を放ち、そのまま逃げ切った。



先発したマシュー・ボイド投手は7回を1失点、5安打2与四球にまとめて10勝目を挙げ、9回はライアン・ゼファーハン投手が3人でまとめて7セーブ目を記録。



敗れたマーリンズは78勝81敗となり、3年連続で負け越しが確定した。



この日はピート・クロウ=アームストロング外野手にとっても記念すべき一戦となっている。



初回にタイラー・フィリップス投手から四球を選んだ後、鈴木の打席中に盗塁を決めて自身40個目の盗塁をマーク。



今季メジャー最多タイとなる45号本塁打と合わせ、「40-40」を達成した。











これは大谷翔平選手やロナルド・アクーニャ・ジュニアに続く快挙で、バリー・ボンズやアレックス・ロドリゲス、アルフォンソ・ソリアーノら歴代の強打者と肩を並べる記録となっている。



鈴木の「流れを変えた同点弾」と合わせ、カブスにとって記念すべき一日になったと、同メディアは伝えた。



クレイグ・カウンセル監督は試合後「チームの素晴らしいところは、目の前に相手がいて、彼らを倒そうと戦えることだ。



シーズンを通して、乗り越えなければならない様々な状況も目の前に立ちはだかってきた。



ここまでの我々は、どんな状況がこのチームに降りかかってきても、それに対して非常にうまく対応できていると思う」と語っている。



多くの故障者を抱えながらも2年連続のポストシーズン進出を決めたカブスにとって、鈴木の一撃はまさに勝負を分ける値千金の一発だったと言えるだろう。



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