ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が日本時間24日、サンディエゴ・パドレス戦に先発し、6回5安打4失点でレギュラーシーズンを終えた。SNSでは10月へ向けて不安視する声も聞かれたが、本当に心配すべき内容だったのだろうか。球速、空振り、失点後の投球内容を追っていくと、「4失点」という結果だけでは見えてこないものがある。その裏側をデータから読み解いてみたい。（文：八木遊）

「ポストシーズン前に不安の残る結果になっちゃったね」

現地9月23日（日本時間24日）のパドレス戦。レギュラーシーズン最後の先発となった山本由伸（ドジャース）は6回5安打4失点に終わり、SNS上にはこんな声も寄せられた。

たしかに、見た目は少し嫌な終わり方だった。4回は先頭打者への死球からマニー・マチャドに先制2ラン。5回には連打で無死一、二塁とされ、バント処理で自ら悪送球を犯すなど、さらに2点を失った。

次に山本が先発する舞台は、もうポストシーズンだ。だからこそ、この4失点を10月への不安材料と受け取るファンがいるのも分かる。

ただ、結果だけで悲観するのは早い。

4失点のうち自責点は2。残る失点には自らの悪送球も絡んでいるため「不運だった」で片付けるつもりはないが、それでも今季22度目のクオリティースタート（QS）を成立させた。少なくとも「4失点＝崩壊」と見る内容ではない。

さらに、MLB公式データサイト『Baseball Savant』の速報値を見ると、この日のフォーシームは平均球速95.7マイル（約154.0キロ）をマーク。

試合前までの今季平均96.1マイル（約154.7キロ）と大きな差はなく、シンカーも95.4マイル（約153.5キロ）で同95.5マイル（約153.7キロ）とほぼ同じだった。

一方、50スイングから奪った空振りは12個。空振り率24.0％は今季平均の28.0％をやや下回っており、決して普段通りの完璧な投球というわけでもなかった。

それでも、この日の山本を評価するなら4失点した場面より、その後を見ておくべきだ。

4、5回と続けて失点した後、6回は三者凡退。最後の2人から連続三振を奪うなど、自ら立て直してレギュラーシーズン最後のマウンドを降りた。

最後に投じた88球目も象徴的だった。シンカーはこの試合前まで被打率.172。昨季の.271から大きく改善しており、今季の山本が信頼を深めてきた球種の一つだった。

4回にはそのシンカーをマチャドに捉えられ、先制2ランを許した。それでも最後の88球目にも95.7マイル（約154.0キロ）のシンカーを投げ込み、今度は空振り三振を奪った。

この日もドジャース打線は1得点に終わり、山本は15勝目を逃した。だが、レギュラーシーズンは14勝9敗、防御率2.53で完走。長いシーズンを通して、大きく崩れる登板そのものが少なかった。

4失点という「結果」には確かに不安も残った。それでも、球速は普段と変わらず、失点後にしっかり修正して終えている。この一戦だけで、10月まで悲観するのは早すぎる。

山本自身、地区優勝を決めた際に「シーズンはもう終わりますけど、やっぱりやっと始まるなという、そういう気持ちになっています」と語っていた。

レギュラーシーズンの14勝も防御率2点台も、ポストシーズンが始まれば過去の数字だ。そして次の登板で、いよいよその時が来る。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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