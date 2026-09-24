24日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と野村弘樹氏が、3位・日本ハムについて言及した。

開幕前にリーグ優勝候補に挙げられた日本ハムはリーグ優勝を逃し、ここまでリーグ3位。本塁打はリーグトップの174本放つも、守備はリーグワーストの87失策。勝負所でのミスがシーズン通して目立った。

野村弘樹氏は「数字でいくと、気になったのはエラー数なんですよね。ホームランも確かに出ているんですけど、エラーで星を落とした試合が今シーズン多かった気がするので、開幕前の僕の感じで行くとソフトバンクと日本ハムで優勝争いがどうなるかというところが、現状は2位争いをしているわけですから、エラーも影響しているのかなと僕は感じます」と苦言を呈した。

齊藤氏は「野村さんが言われるように、ホームラン数はリーグトップ。打つことにはいいんですけど、つまらないミス、エラーが目立った。それに投手陣が足を引っ張られて、失点して負けるというのもあったと思う。投手陣はキャンプとか見ると、シーズン前はメンバーが揃っていたが、うまく稼働しなかった。2年連続最多勝の有原が勝ち星を挙げれられないというのがいちばんの原因じゃないかなと思いましたね」と指摘した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』