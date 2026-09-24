







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、負傷者リスト（IL）からの復帰へ向けて順調に調整を進めており、次のサンディエゴ・パドレス戦で復帰する可能性が高まっている。しかし、完治しない状態での出場となる懸念もあるようだ。米公式サイト『MLB.com』のソンジャ・チェン記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



大谷は右上腕二頭筋と左膝の問題によって15日間のILに入っている。現在は投手としての復帰を断念し、打者としての復帰に専念している。



打撃練習を再開して以降は順調に段階を進め、実際の投手との対戦を再現できる投球マシンを相手に30〜40スイングを実施。練習後の状態も良好で、さらにチームの打撃練習中にはベースランニングもこなした。



大谷は最短で23日（日本時間24日）に復帰可能となる。球団はパドレスとの本拠地最終カード第2戦での復帰を期待しており、デーブ・ロバーツ監督も「次のシリーズで彼を見られる可能性は高い」と説明した。



しかし、大谷の状態についてチェン氏は「ドジャースは、彼が復帰した時点で100％の状態に戻っているとは期待していないが、休養によって、長引く不調を抱えつつも可能な限り良いコンディションを取り戻せたと考えている。大谷については、不快感がない訳ではないものの、痛みはないとされている」と言及した。



ドジャースにとって、ポストシーズンを大谷不在で戦うことは考えられないのかもしれない。しかし、ここで強行出場を続けて再びの離脱となってしまっては本末転倒だ。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】