MAZZELとSTARGLOWによるコラボ楽曲「Nameless MythS」リリース決定

BMSGに所属する8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELと5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWがコラボレーションし、総勢13名によるユニットを結成。2026年9月28日（月）にデジタルシングル「Nameless MythS」をリリースすること、同日20時に同作のMusic Videoを公開することが決定した。

本作は、BMSG主催の大規模フェス「BMSG FES'26」に向けて制作された楽曲の一つ。今はまだ名もなき者たちが、迷い、もがき、手を取り合いながら、自分たちの未来を神話へ変えていく始まりの瞬間、始まりの光を描いた楽曲で、タイトルには「名も無き神話たち」という意味が込められている。プロデューサーにはRyosuke "Dr.R" Sakai、SKY-HI、作曲には中村泰輔が参加している。

Music Videoは、ほぼ全編をフルCGで構成。6つのCGチームが制作に携わり、壮大なスケール感のある世界と、メンバーそれぞれの内面を映し出すような繊細な美術セットを組み合わせ、楽曲の世界観を映像で表現した。撮影では、メンバーのダンスのキレやスピード感を捉えるためロボットアームカメラを使用し、撮影前日には約12時間にわたるカメラテストを実施。さらに、映画『ターミネーター』のために開発された、日本では希少なハリウッド規格の特殊照明機材「T-LIGHT」も使用されている。

それぞれの場所で歩みを重ねてきた13人が、一つの作品を通して交わる「Nameless MythS」。『BMSG FES'26』を目前に届けられる、13人による渾身の一曲に注目が集まる。

■SKY-HI（プロデューサー）コメント

先日、BMSGは6周年を迎え、間もなくBMSG FESが始まります。

この時期になると、いつも起業したばかりの頃のことを思い出します。

社員は自分一人、所属アーティストはNovel Core一人。

本当に何者でもないところからの始まりでした。

そこから今日まで、夢のような出来事や素晴らしい成果をいくつもいただきましたが、そのすべては、名前のない一日の積み重ねから生まれてきました。

誰にも知られていない一日。

結果に繋がるかも分からない一歩。

まだ何者でもない自分を信じて進んだ時間。

そして、その感覚を強く持っているのが、MAZZELとSTARGLOWだと思っています。

この二つのグループには、オーディションで一度は思い描いた結果に届かなかった経験を持つメンバーもいます。

でも、その瞬間に名前がつかなかったからといって、その時間に意味がなかったわけではない。

悔しさも、遠回りも、誰にも見えていなかった努力も、そのすべてが今の彼らを作っている。

そんな二組が、世代やグループの境界を越えて一つの作品を作る。

それはBMSGが6年間積み重ねてきたものの延長であり、同時に、これから彼ら自身が新しい歴史を作っていく始まりでもあります。

右向け右と言われる世界の中で、それでも自分の信じる方向へ進むこと。

その一歩には、まだ名前なんてついていないかもしれない。

でも、名前のない一日も、名前のない挑戦も、

積み重なった先でいつか”神話”になる。

『Nameless MythS』

これは完成された英雄たちの物語ではなく、

何度でも自分の物語を始めてきた13人の歌です。

ぜひ聴いてください。

＜リリース情報＞

MAZZEL × STARGLOW

「Nameless MythS」

2026年9月28日（月）リリース

https://ffm.to/namelessmyths

＜ライブ情報＞

『BMSG FES26』

出演：SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / STARGLOW / Aile The Shota / REIKO / HANA / ふみの / TAKARA / Ayumu Imazu / BANVOX / SALU

会場：

お台場BMSG FES特設会場

〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１

日程：

2026年10月10日（土） 開場13:00 開演15:00

2026年10月11日（日） 開場13:00 開演15:00

2026年10月12日（月・祝） 開場13:00 開演15:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※終演時間は20:00頃を予定しておりますが、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

Official Website：https://bmsgfes.tokyo/