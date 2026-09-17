リクルートは9月16日、「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 関西版」を発表した。調査は2026年2月26日～3月10日および3月19日～3月26日。関西圏在住の20歳以上の男女117,241人を対象にインターネットで行われた。

住み続けたい街(駅)1位は「さくら夙川」

住み続けたい街(駅)ランキングの1位は、JR東海道本線のさくら夙川となった。このほか、5位夙川(阪急神戸線)、8位西宮(JR東海道本線)、9位香櫨園(阪神本線)と、西宮エリアの4駅がランクインし、高い支持を集めた。

1位のさくら夙川は、「街の住民がその街のことを好きそう」「地域の食文化を楽しめる」などが高く評価された。桜の名所・夙川公園や21年開業の「夙川グリーンプレイス」、数年前から始まった「苦楽園・夙川マルシェ」など、住民の愛着を育む景観や豊富な交流機会が背景にある。

2位の人丸前(山陽電鉄本線)と46位大蔵谷(山陽電鉄本線)は隣駅同士で、子育て政策が先進的な明石市にある。ターミナル駅である「明石」から少し離れることで落ち着いた住環境でありながら、大蔵海岸公園や明石市立天文科学館が近く、「子育て環境が充実している」点が住み続けたい評価につながった。

4位茶山・京都芸術大学(叡山電鉄叡山本線)は2023年4月「茶山」からの駅名変更を契機に、駅での作品展示をはじめ、学生と地域の方々との交流がより活発となり、「地域に顔見知りや知り合いができやすい」点が、住み続けたい街としての評価を上げた。

6位谷町九丁目、7位阿倍野と、地下鉄谷町線の駅がTOP10に2駅ランクイン。また、25位南田辺(JR阪和線)などを含め、大阪市南部エリアの駅も健闘している。

[関西]住み続けたい街(駅)ランキング TOP50

府県別では京都市の駅がTOP10を独占

府県別の住み続けたい街(駅)ランキングを見ると、大阪府では大阪市の駅が多くを占めたほか、吹田市の山田、箕面市の箕面船場阪大前がランクインした。

兵庫県では、JR東海道本線の駅が4駅、阪急神戸線の駅が3駅ランクイン。京都府では、京都市の駅がTOP10全てを占めた。

奈良県では、近鉄奈良線から5駅がランクイン。滋賀県では、JR東海道本線(琵琶湖線)から6駅、JR湖西線から4駅が入った。和歌山県では、和歌山市から3駅、橋本市から1駅がランクインした。

府県別 住み続けたい街(駅)ランキング 大阪府/兵庫県

府県別 住み続けたい街(駅)ランキング 京都府/奈良県

府県別 住み続けたい街(駅)ランキング 滋賀県/和歌山県

子育てしやすい街(駅)1位は「箕面船場阪大前」

子育てしやすい街(駅)ランキングの総合1位は箕面船場阪大前、2位は大蔵谷、3位は四天王寺前夕陽ケ丘となった。

箕面船場阪大前は24年開業の新駅で、約71万冊の蔵書を誇る「箕面市立船場図書館」など充実した教育・文化施設が駅前広場に集積している。箕面市は「子育て・教育世界一」を掲げ、公教育の質の向上にも力を入れている。交通利便や買い物環境の良さは住み続ける点で重要だが、上位の街は加えて、住民にとって大切な場所や風景といった街の魅力を守りながら進化を続け、新旧住民がその変化を心地よく受け入れている街といえそうだ。

大阪府では箕面船場阪大前のほか、南千里や少路、千里中央など、北摂エリアの駅がTOP10に多くランクイン。兵庫県のTOP10は、明石市、神戸市、西宮市の駅が占めた。

京都府では、京阪鴨東線、叡山電鉄叡山本線、地下鉄烏丸線、地下鉄東西線の駅がそれぞれ複数TOP10入りした。奈良県では、生駒、東生駒、白庭台と、生駒市から3駅がTOP7入り。滋賀県では、東海道本線の駅が上位を占めた。

子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10

府県別 子育てしやすい街(駅)ランキング 大阪府

府県別 子育てしやすい街(駅)ランキング 兵庫県

府県別 子育てしやすい街(駅)ランキング 京都府

府県別 子育てしやすい街(駅)ランキング 奈良県

府県別 子育てしやすい街(駅)ランキング 滋賀県

美味しい街(駅)1位は「県庁前」

美味しい街(駅)ランキングの総合1位は県庁前、2位は元町、3位は天神橋筋六丁目となった。

大阪府では、天神橋筋六丁目、天満、扇町、大阪天満宮と、天神橋筋商店街周辺の駅がTOP10に多くランクイン。兵庫県では、県庁前、元町、西元町、三ノ宮、新神戸、大倉山と、神戸市中央区の駅がTOP10に多く入った。

京都府では、桃山御陵前、伏見桃山、丹波橋と、桃山エリアの駅が上位にランクインした。奈良県では、天然鉱泉水で知られる生駒が1位となった。

滋賀県で上位にランクインした駅は、「水が綺麗で美味しい」のスコアが比較的高い駅が多かった。和歌山県でランクインした和歌山市駅は、地域の食文化を楽しめることが評価されている。

美味しい街(駅)ランキング TOP10

府県別 美味しい街(駅)ランキング 大阪府

府県別 美味しい街(駅)ランキング 兵庫県

府県別 美味しい街(駅)ランキング 京都府

府県別 美味しい街(駅)ランキング 奈良県

府県別 美味しい街(駅)ランキング 滋賀県