リクルートは9月16日、「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 福岡県版」を発表した。調査は2026年2月26日～3月10日および3月19日～3月26日。福岡県内在住の20歳以上の男女23,337人を対象にインターネットで行われた。

「薬院大通」が3回連続1位

「住み続けたい街ランキング」の1位には、3回連続で福岡市の「薬院大通」が輝いた。地下鉄七隈線沿線の利便性に加え、周辺にはおしゃれなカフェや飲食店、セレクトショップが点在し、感度の高い暮らしを楽しめる人気エリアとなっている。

「雰囲気やセンスのいい飲食店や個人商店がある」などの従来の魅力に加え、近年増加する個性豊かなシェアオフィスをはじめ、「落ち着いて仕事のできる施設がある(コワーキングスペースやカフェなど)」といった街の変化も評価された。「この街には自分のお気に入りの場所や風景がある」という項目の満足度も高く、"薬院らしい"街の魅力を生かしながら進化を続け、新旧住民がその変化を心地よく受け入れていることがうかがえる。

2位の「大濠公園」は、地下鉄空港線で天神まで直通約5分とアクセス抜群。広大な大濠公園や舞鶴公園も至近にあり、豊かな自然を感じながら都心生活を満喫できる環境が魅力だ。

3位の「櫛田神社前」は、2023年3月の地下鉄七隈線延伸に伴い開業した新駅で、TOP3に初登場。博多駅や天神エリアへのアクセスが向上したことに加え、博多祇園山笠で有名な櫛田神社や川端通商店街に近接し、歴史と賑わいが共存する。

5位の「唐人町」(前回11位)、10位の「中洲川端」(前回61位)、11位の「渡辺通」(前回80位)など、大幅に順位を上げた駅が多数ランクインし、特に地下鉄空港線直結エリアの躍進が目立った。

14位の「西鉄新宮」(糟屋郡新宮町)と20位の「企救丘」(北九州市)以外の18駅は、すべて福岡市内の駅という結果に。

住み続けたい街(駅)ランキング TOP20

子育てしやすい街1位は「西新」

子育てしやすい街(駅)ランキング1位の「西新」は、「魅力的な図書館施設がある」「教育環境が充実している」の項目で際立って高い評価を獲得した。周辺は県内有数の進学校や大学が集まる文教地区であり、学習塾などの教育関連施設も充実している点がファミリー層を惹きつけている。

4位の「九州工大前」は、「魅力的な図書館施設がある」「夜間救急に対応できる医療施設がある」の項目で高い評価を得た。大学キャンパスが近く落ち着いた雰囲気がありつつ、医療・公共インフラへのアクセスも良く、子育て世帯に安心感を与えている。

6位の「唐人町」と7位の「藤崎」は、1位の「西新」と同じ地下鉄空港線沿線の駅。特に「藤崎」は、「教育環境が充実している」の値が高く出ている。大濠公園や百道浜といった優れた周辺環境や、質の高い教育環境を重視する世帯に選ばれているエリアである。

8位の「小倉」は、「魅力的な図書館施設がある」のスコアが全体の中でも非常に高く評価されている。北九州市の中心駅として交通利便性や買い物環境が抜群に優れているだけでなく、駅周辺の充実した子育て支援・文化的施設がファミリー層の満足度を押し上げている。

子育てしやすい街(駅)ランキング TOP20

子育てしやすい自治体「北九州市八幡東区」などが上位

子育てしやすい街(自治体)ランキング3位の「北九州市八幡東区」は、「夜間救急などに対応できる医療施設がある」の項目で高い評価を獲得した。区内には大型商業施設や「いのちのたび博物館」などの文化・レジャー施設が充実しており、医療の安心感と休日の遊び場の多さがファミリー層に支持されている。

4位の「福岡市早良区」は、駅ランキング1位の「西新」エリアを擁し、「教育環境が充実している」の項目で福岡市内のトップとなった。充実した文教環境に加え、南部の豊かな自然などライフステージに合わせた多様な暮らしやすさが魅力だ。

7位の「那珂川市」は、「魅力的な図書館施設がある」の項目を中心に高いスコアを記録した。博多駅まで新幹線(博多南線)で1駅の博多南駅の西口が那珂川市であり、福岡市中心部へのアクセスがよく、豊かな自然環境や充実した公共施設が整っており、新興のベッドタウンとして子育て世代に人気だ。

9位の「糟屋郡粕屋町」は、「魅力的な図書館施設がある」「公園が充実している」の項目で高い評価を得た。近年、大型商業施設の周辺を中心に子育て世帯の流入が続いており、新旧の住民がなじみやすい活気ある街として注目されている。

子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP20

美味しい街1位は「櫛田神社前」

美味しい街(駅)ランキング1位の「櫛田神社前」は、「魅力的な商店街がある」「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」などの項目で突出して高い評価を記録した。博多の旧市街に位置し、川端通商店街の老舗グルメから周辺の最新ビストロまで、多様な食文化を日常的に満喫できる街だ。

3位の「渡辺通」は、「地域の食文化を楽しめる」の項目において、全駅の中で最も高い評価を獲得している。古くから博多の台所として親しまれる柳橋連合市場が近く、新鮮な食材を活かしたこだわりの個人飲食店や隠れ家的なカフェが数多く点在している。

7位の「西新」は、「魅力的な商店街がある」「コストパフォーマンスがよい飲食店がある」の項目で高い評価を獲得した。活気あふれる西新商店街を中心に、学生や地元住民に愛される安くて美味しい名店が多数集まっており、日常的に多彩なグルメを楽しめるのが魅力だ。

9位の「城野」(北九州モノレール)は、「水が綺麗で美味しい」の項目で全体トップクラスの評価を獲得した。周辺は落ち着いた住宅街が広がっており、マックスバリュ城野駅前店やゆめマート城野など日常使いに嬉しいスーパーが駅周辺に複数あることも住民の満足度を押し上げている。