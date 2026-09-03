リクルートは9月1日、「SUUMO住み続けたい街ランキング2026 首都圏版」および「子育てしやすい街ランキング」「美味しい街ランキング」を発表した。1次調査は2026年1月22日～2月5日、首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県)在住の20歳以上の男女251,356人を対象に。2次調査は2026年2月13日～2月27日、1次調査の回答者のうち48,961人を対象にインターネットで行われた。

住み続けたい街(駅)ランキング 総合TOP50

「住み続けたい街(駅)ランキング」では、鵠沼が1位、湘南海岸公園が15位となり、江ノ島電鉄線の駅がTOP15以内にランクインした。

TOP50のうち、23区の駅が40駅と8割を占めた。渋谷区では、2位千駄ケ谷、5位参宮橋、11位代々木公園、18位広尾、29位代々木上原、34位恵比寿、38位代官山の計7駅がTOP50にランクイン。世田谷区も、6位世田谷代田、22位山下、24位奥沢、27位東北沢、32位上町、39位九品仏、48位西太子堂の計7駅がランクインした。

このほか、7位新富町、12位水天宮前、19位築地といった中央区の駅や、13位みなとみらい、14位馬車道(ともにみなとみらい線)、17位高島町(ブルーライン)など、横浜市都心臨海部の駅もTOP20以内に並び、存在感を示した。

[首都圏]住み続けたい街(駅)ランキングTOP50

住み続けたい街(駅)ランキング＜都県別TOP10＞

東京都では、すべて23区の駅がランクインした。神奈川県では、みなとみらいエリアや江の島近隣エリアのほか、横浜市営地下鉄ブルーラインの駅がランクイン。千葉県では、浦安市、船橋市、習志野市、千葉市の美浜区・中央区・緑区の駅がランクインした。埼玉県では、大宮周辺のニューシャトル・東武野田線沿線の駅のほか、浦和や与野、西川口、本川越がランクイン。茨城県では、前回調査の上位10駅のうち8駅が今回も上位10位にランクインした。

都県別 住み続けたい街(駅)ランキング 東京都

都県別 住み続けたい街(駅)ランキング 神奈川県

都県別 住み続けたい街(駅)ランキング 千葉県

都県別 住み続けたい街(駅)ランキング 埼玉県

都県別 住み続けたい街(駅)ランキング 茨城県

住み続けたい街(自治体)ランキング＜総合TOP50＞

1位は武蔵野市となった。東京都では2位目黒区、3位港区、4位文京区、5位中央区、7位渋谷区など、TOP10のうち6区を23区が占めた。

神奈川県では、11位横浜市西区、12位都筑区、20位青葉区、29位中区、33位港北区など、横浜市から計7区がTOP50にランクイン。埼玉県では、8位さいたま市大宮区、10位さいたま市浦和区、13位さいたま市中央区など、さいたま市の中心エリアが上位に目立つ。

千葉県では、6位浦安市、28位千葉市美浜区など、整備された知名度の高い湾岸エリアが上位にランクイン。また、19位藤沢市、23位鎌倉市、25位茅ヶ崎市、40位逗子市など、湘南エリアの自治体も上位に入った。

住み続けたい街(自治体)ランキング TOP50

住み続けたい街(自治体)ランキング＜都県別TOP10＞

東京都では、武蔵野市と三鷹市以外はすべて23区がランクイン。神奈川県では、横浜市西区・中区の横浜・みなとみらいエリア、藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市などの湘南・三浦エリア、横浜市都筑区・青葉区など整備された分譲地を持つエリアがそれぞれ上位に入った。

千葉県では、浦安市、千葉市美浜区・稲毛区、印西市など、整備された分譲地を持つ自治体が上位。埼玉県では、さいたま市の10区のうち7区がTOP10入りした。茨城県では、守谷市、つくば市、ひたちなか市が上位となった。

都県別 住み続けたい街(自治体)ランキング 東京都

都県別 住み続けたい街(自治体)ランキング 神奈川県

都県別 住み続けたい街(自治体)ランキング 千葉県

都県別 住み続けたい街(自治体)ランキング 埼玉県

都県別 住み続けたい街(自治体)ランキング茨城県

住み続けたい街(自治体)ランキング＜年代別TOP10＞

年代別に見ると武蔵野市が6つすべて、港区、文京区、中央区、目黒区、浦安市が5つ、渋谷区、さいたま市大宮区が4つ、品川区、さいたま市浦和区が3つの区分でTOP10入り。

20代では流山市、横浜市戸塚区、40代では府中市、70代では国立市、葉山町など、比較的郊外の街も上位となった。

20代・30代

40代・50代

60代・70代

住み続けたい街(自治体)ランキング＜ライフステージ別TOP10＞

武蔵野市、目黒区、港区、中央区、文京区、渋谷区が全ライフステージでTOP10入りした。

シングル男性では総合21位の千代田区が6位、総合13位のさいたま市中央区が7位に。シングル女性では総合17位の川崎市中原区が9位、総合15位の杉並区が10位となった。

夫婦のみでは、総合6位の浦安市が2位、総合11位の横浜市西区が4位にランクイン。夫婦+子どもでは、総合8位のさいたま市大宮区が4位、総合15位の杉並区が10位となった。

シングル男性・シングル女性

夫婦のみ・夫婦＋子ども

家賃が手頃×住み続けたい街(駅)ランキング＜都県(地域)別TOP10＞

都県(地域)別に、駅から徒歩15分圏内の家賃相場の中央値を算出。東京23区のシングル向けでは、中央値10万円より2万円以上安い8万円以下の駅、ファミリー向けでは、中央値21万円より5万円以上安い16万円以下の駅、東京市部・神奈川県・千葉県・埼玉県は、ファミリー向け物件の家賃相場が12万円以下の駅に限定し、住み続けたい駅のランキングを作成した。

東京23区シングルタイプ家賃8万円以下/東京23区ファミリータイプ家賃16万円以下

東京市部ファミリータイプ家賃12万円以下/神奈川県ファミリータイプ家賃12万円以下

千葉県ファミリータイプ家賃12万円以下/埼玉県ファミリータイプ家賃12万円以下

子育てしやすい街(駅)ランキング＜総合TOP30＞

総合TOP10を東京都23区の駅が占めた。3位の麻布十番をはじめ、4位高輪台、5位赤羽橋、6位白金高輪、8位赤坂など、港区周辺エリアの駅がTOP10の半数を占め、子育てに必要な環境が整っていることがうかがえる。

神奈川県からは、11位北山田、12位中川、22位センター北と、横浜市内の地下鉄(ブルーライン・グリーンライン)沿線の駅が上位にランクイン。いずれも「公園が充実している」が高く評価された。

千葉県からは、13位海浜幕張、17位新浦安といった湾岸エリアがランクイン。海浜幕張では「教育環境が充実している」、新浦安では「魅力的な図書館施設がある」が高く評価された。

東京都の市部エリアでは、16位唐木田、21位柴崎体育館、27位北府中、29位分倍河原がランクイン。唐木田は「公園が充実している」のスコアが82.28と、全体でもトップの評価となった。

子育てしやすい街(駅)ランキング TOP30

子育てしやすい街(駅)ランキング＜地域別TOP10＞

東京23区では、千代田区、渋谷区、港区、文京区の駅がTOP10を占めた。東京市部では、多摩市、立川市、府中市、三鷹市、武蔵野市の駅がTOP10を占めた。

神奈川県では、TOP3の北山田、中川、センター北をはじめ、横浜市都筑区から5駅がランクインした。

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 東京23区

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 東京市部

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 神奈川県

千葉県では、千葉市美浜区、浦安市、流山市、印西市、市川市、千葉市中央区の駅がTOP10を占めた。埼玉県では、さいたま市大宮区、さいたま市北区、さいたま市浦和区、所沢市の駅がTOP10を占めた。茨城県では、つくば市の駅がランクインした。

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 千葉県

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 埼玉県

地域別 子育てしやすい街(駅)ランキング TOP10 茨城県

子育てしやすい街(自治体)ランキング＜総合TOP30＞

総合1位の武蔵野市は、「魅力的な図書館施設がある」を筆頭に、各項目で高い評価を得た。東京23区では、2位港区、4位文京区、8位中央区、10位千代田区がTOP10入り。特に「教育環境が充実している」や「防犯対策がしっかりしており治安が良い」で高く評価された。

神奈川県からは、横浜市都筑区が3位にランクイン。「公園が充実している」「防犯対策がしっかりしており治安が良い」「子育て環境が充実している」の項目で高い評価を得ている。

千葉県からは、5位浦安市、6位印西市がランクイン。浦安市は「魅力的な図書館施設がある」、印西市は「子育て環境が充実している」や「公園が充実している」の項目で高く評価された。

埼玉県からは、さいたま市の各区(11位浦和区、13位大宮区、19位北区、26位緑区)がTOP30に複数ランクインした。特に浦和区は「教育環境が充実している」を中心に、全体的に高く評価されている。

子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP30

子育てしやすい街(自治体)ランキング＜地域別TOP10＞

東京23区では、港区、文京区、中央区、千代田区など、都心エリアの区が上位を占めた。東京市部では、武蔵野市、多摩市、立川市、府中市、三鷹市がTOP5にランクインした。

神奈川県では、1位の横浜市都筑区をはじめ、TOP10内に横浜市の5区がランクインした。

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 東京23区

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 東京市部

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 神奈川県

千葉県では、浦安市、印西市、流山市、千葉市美浜区、成田市がTOP5にランクインした。埼玉県では、浦和区や大宮区をはじめ、さいたま市の区がTOP5を独占。茨城県では、那珂郡東海村、つくば市、守谷市がTOP3にランクインした。

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 千葉県

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 埼玉県

地域別 子育てしやすい街(自治体)ランキング TOP10 茨城県

美味しい街(駅)ランキング＜総合TOP30＞

みなとみらい線の馬車道が1位、みなとみらいが3位にランクイン。「地域の食文化を楽しめる」や「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」の項目で圧倒的な高評価を獲得した。

東京市部からは、2位吉祥寺と4位井の頭公園がTOP5入り。「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」をはじめ、各項目でバランス良く評価された。

5位武蔵小山や7位戸越銀座は、「魅力的な商店街がある」や「コストパフォーマンスがよい飲食店や個人商店がある」の項目で評価が高く、日常使いできるよい店が住民を支えていることがうかがえる。

また、9位本川越をはじめ、埼玉県の川越エリアの駅も上位に入り、「地域の食文化を楽しめる」のスコアが全体でもトップクラスとなった。

美味しい街(駅)ランキング TOP30

美味しい街(駅)ランキング＜地域別TOP10＞

東京23区では、武蔵小山や戸越銀座など、活気ある商店街のある駅が多くランクインした。東京市部では、立川、柴崎体育館、砂川七番、西国立と、立川市の4駅がランクインした。

神奈川県では、馬車道、みなとみらい、石川町、桜木町など、横浜駅周辺の駅が多くランクインした。

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 東京23区

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 東京市部

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 神奈川県

千葉県では、1位海浜幕張や3位千葉中央など、商業施設が集積するエリアが上位にランクインした。埼玉県では、1位本川越、2位川越市、3位川越と、川越エリアの駅がTOP3を独占。茨城県1位のみどりのは、「水が綺麗で美味しい」や「地域の食文化を楽しめる」の評価が高かった。

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 千葉県

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 埼玉県

地域別 美味しい街(駅)ランキング TOP10 茨城県

美味しい街(自治体)ランキング＜総合TOP30＞

総合1位は武蔵野市。「魅力的な商店街がある」「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」「コストパフォーマンスがよい飲食店や個人商店がある」が高く評価され、飲食店の選択肢の多さがうかがえる。

神奈川県からは、2位横浜市西区と3位横浜市中区が上位にランクイン。いずれも「地域の食文化を楽しめる」や「雰囲気やセンスのいい、飲食店や個人商店がある」の項目でトップレベルの評価となった。

4位昭島市は「水が綺麗で美味しい」が突出して高く、水資源の豊かさという独自の強みがうかがえる。都心部からは中央区が8位にランクイン。「地域の食文化を楽しめる」が高く、老舗から最新グルメまでそろう食の厚みが評価されていることがうかがえる。

美味しい街(自治体)ランキング TOP30

美味しい街(自治体)ランキング＜地域別TOP10＞

東京23区では、中央区、目黒区、台東区がTOP3となった。東京市部では、武蔵野市、昭島市、立川市、三鷹市が上位となった。

神奈川県では、横浜市西区・中区が1位・2位となったほか、3位茅ヶ崎市、5位藤沢市、8位小田原市、9位鎌倉市など、海沿いのエリアが多くTOP10入りした。

地域別 美味しい街(自治体)ランキング TOP10 東京23区

地域別 美味しい街(自治体)ランキング TOP10 東京市部

地域別 美味しい街(自治体)ランキング TOP10 神奈川県

千葉県では、浦安市、成田市、柏市がTOP3となった。埼玉県1位の川越市は、駅ランキングと同様に「地域の食文化を楽しめる」の項目で高く評価された。茨城県では、ひたちなか市が各項目でバランス良く評価され、1位となった。

地域別 美味しい街(自治体)ランキング TOP10 千葉県

地域別 美味しい街(自治体)ランキング TOP10 埼玉県