さいたまアリーナは11月29日、さいたま市内を巡るスポーツイベント「さいたまロゲイニング2026 Vol.2」を開催する。

同イベントは、「さいたまを冒険しよう！」をコンセプトに掲げ、普段見慣れた街並みを「遊び場」として楽しみながら、街の新たな魅力を再発見するというもの。2026年春に実施したところ、大変好評だったことから、第2弾を実施することとなった。

イベント名にある「ロゲイニング」とは、地図を片手に、制限時間内にチェックポイント(CP)を巡り、獲得した合計得点を競うナビゲーションスポーツのことを指す。

ロゲイニングの遊び方

チェックポイントには、さいたま新都心周辺の観光名所や歴史スポット、地元のグルメ店などバラエティ豊かな場所を設定している。指定店舗での買い物などのミッション型ポイントも設定しており、街を巡りながらランチやショッピングが楽しめる。

参加クラスは、一般(2～6名のグループ／全員が15歳以上/中学生を除く)、ファミリー(2～6名のグループ/中学生以下を含む/成人以上の参加必須)、ソロ(1名/15歳以上/中学生を除く)のを用意。参加費は中学生以上2,200円、小学生1,100円、未就学児無料。申込期限は11月1日まで。