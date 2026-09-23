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【巨 2-1 広】
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試合終了
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OUT
9番 佐藤 啓介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
代打：鈴木 健矢 に代わって 9番 佐藤 啓介
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OUT
8番 野間 峻祥 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
代打：勝田 成 に代わって 8番 野間 峻祥
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OUT
7番 清水 叶人 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 代走 鈴木 大和 に代わって 6番 増田 陸
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 4番 Ｒ・マルティネス
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OUT
5番 大城 卓三 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｂ・ダルベック に代わって 4番 鈴木 大和
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｆ・ターノック に代わって 9番 鈴木 健矢
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OUT
6番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 田中 瑛斗 に代わって 6番 森田 駿哉
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OUT
2番 吉川 尚輝 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 松本 剛 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 門脇 誠 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 末包 昇大 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
1番 中村 奨成 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：サード 坂本 勇人 に代わって 9番 門脇 誠
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 6番 田中 瑛斗
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OUT
8番 佐々木 俊輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 平山 功太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 坂本 勇人 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 代走 清水 叶人 に代わって 7番 清水 叶人
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
9番 秋山 翔吾 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：床田 寛樹 に代わって 9番 秋山 翔吾
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OUT
8番 勝田 成 ショートヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 9番 中川 皓太
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OUT
代走：1塁ランナー Ｅ・モンテロ に代わって 7番 清水 叶人
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OUT
7番 Ｅ・モンテロ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹丸 和幸 に代わって 9番 堀田 賢慎
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OUT
代打：持丸 泰輝 に代わって 7番 Ｅ・モンテロ
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OUT
6番 Ｓ・ファビアン 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ファーストヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大城 卓三 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
3番 末包 昇大 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中村 奨成 レフトフライ 1アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 ライトフライ 2アウト
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OUT
巨2-1広
キャッチャー 持丸 泰輝が送球キャッチミス 巨人得点！ 巨 2-1 広 ランナー：1塁
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OUT
巨0-1広
1番 松本 剛 サードゴロ ランナー：1塁
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OUT
9番 竹丸 和幸 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
8番 佐々木 俊輔 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 平山 功太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 床田 寛樹 サードゴロ 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 Ｓ・ファビアン ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
サード 坂本 勇人が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 泰 サードエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 坂本 勇人 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 大城 卓三 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 末包 昇大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
1番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 床田 寛樹 キャッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 勝田 成 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 松本 剛 センターフライ 2アウト
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OUT
9番 竹丸 和幸 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 Ｓ・ファビアン キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 佐々木 俊輔 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 平山 功太 ショートダブルプレイ 2アウト
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OUT
6番 坂本 勇人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 末包 昇大 セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 レフトフライ 1アウト
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OUT
巨0-1広
1番 中村 奨成 レフトホームラン 広島得点！ 巨 0-1 広
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OUT
5番 大城 卓三 レフトフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 泉口 友汰 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
2番 吉川 尚輝 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 松本 剛 セカンドフライ 1アウト
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