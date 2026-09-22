STARGLOW、プレデビュー1周年記念日に新曲「WISHES」サプライズリリース

BMSGに所属する5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、プレデビュー1周年を迎えた2026年9月22日（火）に新曲「WISHES」をサプライズリリースした。

【画像】1stアルバム『Aurora』アートワーク

オーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の最終審査にてファイナリストが歌唱し、話題を呼んだ楽曲「PIECES」のアンサーソングとして制作された「WISHES」。プレデビューから1周年を迎えるタイミングでリリースされた本作は、「PIECES」に込められたあの日の想いを受け継ぎ、STARGLOWとして歩み始めた5人が、この1年間で積み重ねてきた時間と未来への想いを綴った1曲となっている。

作詞・作曲にはSTARGLOWのメンバー5人が参加。メンバー自身が言葉とメロディーに想いを込めることで、これまでの活動を通して生まれた絆やかけがえのない思い出を、飾らない言葉で表現している。

なお、22日21時からは、アニバーサリーの夜を彩る『プレデビュー1周年記念YouTube生配信』が控えている。STARGLOWのさらなる飛躍を示す「重大発表」と、5人の想いが直に伝わる「生歌唱披露」が予定され、STARS（STARGLOWファンダムの呼称）と共に歩んだ1年を祝福する特別な時間になりそうだ。さらに生配信終了後の21時30分には「WISHES」のリリックビデオのプレミア公開も行われる。

さらに、新曲のサプライズリリースに加え、11月18日（水）リリースの1stアルバム『Aurora』の最新情報も解禁。トラックリストおよびジャケットアートワークが一挙に公開され、ついにアルバムの全貌が明らかとなった。『Aurora』には、プレデビュー曲「Moonchaser」から最新シングル「Drivin' My Life」までの楽曲に、9月22日（火）先行配信シングル「WISHES」やユニット曲など新曲6曲を加えた全14曲を収録予定。昨年9月のプレデビュー以降、怒涛の進化を遂げるSTARGLOWの多彩な魅力が詰まった、珠玉の一枚となっている。

パッケージは、初回盤A、初回盤B、通常盤、豪華三方背ケース＆デジパック仕様、52Pフォトブック付属のBMSG MUSIC SHOP限定盤のほか、オリジナルグッズ「ピンバッジセット+集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品を含む、全6形態でリリースされる。

＜リリース情報＞

STARGLOW

Digital Single「WISHES」

配信中

https://starglow.lnk.to/WISHES

STARGLOW

1st Album『Aurora』

2026月11月18日（水）発売

https://STARGLOW.lnk.to/Aurora

特設サイト：https://starglow-sp.com/Aurora/

CD収録予定内容（全品番共通）

01. Aurora

02. Star Wish

03. Green Light

04. Slam Dunk

05. My Job

06. Good Boys Anthem

07. Blast Off

08. 1 of 1 - TAIKI / GOICHI

09. Cherry - RUI / KANON / ADAM

10. Drivin' My Life

11. USOTSUKI

12. Graduation Day

13. WISHES

14. Moonchaser

Official Website：https://starglow.tokyo/