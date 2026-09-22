25年間、スワローズ一筋で投げ続けた左腕が最後のマウンドへ――。今季限りで現役を引退する東京ヤクルトスワローズ・石川雅規投手の引退試合が、10月3日にBSフジ『BSフジLIVE プロ野球2026』で生中継される。古田敦也氏、高津臣吾氏、真中満氏、五十嵐亮太氏が解説を務め、試合後の引退セレモニーまで完全生中継する。

石川雅規投手

石川投手は2001年の入団以来、25年にわたってヤクルト一筋でプレー。長年、先発投手としてマウンドに立ち続け、今月2日に今シーズン限りでの現役引退を表明した。

通算551試合に登板し、3,165回2/3を投げて188勝、防御率3.94を記録。プロ野球記録となる24年連続勝利、プロ野球タイ記録となる25年連続先発登板など、長い現役生活で数々の記録を残してきた。

24年連続安打の新記録にも期待

引退試合で注目されるのは投球だけではない。打撃では現在、24年連続安打を継続中。投手としては三浦大輔氏と並ぶプロ野球タイ記録となっており、現役最後の一戦で新記録を達成するかにも期待がかかる。

引退試合は10月3日に神宮球場で行われる東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ戦。BSフジでは17時30分から182ch、18時から181chで生中継し、20時55分以降も試合が続く場合は182chで放送する。試合終了後に予定されている引退セレモニーも、終了まで届ける。

古田敦也氏、高津臣吾氏ら元チームメートが解説

解説には、石川投手とともにプレーしてきた古田氏、高津氏、真中氏、五十嵐氏が集結。ヤクルトで同じユニホームを着た4人が、25年間スワローズ一筋を貫いた左腕の現役最後の雄姿を見届ける。

実況はフジテレビの酒主義久アナウンサーが担当する。