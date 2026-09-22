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OUT
2番 来田 涼斗 ショートフライ 1アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 西川 史礁 に代わって 6番 山本 大斗
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OUT
守備交代：レフト 代打 Ｎ・ソト に代わって 3番 西川 史礁
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OUT
投手交代：ピッチャー 坂本 光士郎 に代わって 10番 中森 俊介
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OUT
守備交代：ファースト 安田 尚憲 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
8番 Ｎ・ソト レフトフライ 3アウト
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OUT
代打：井上 広大 に代わって 8番 Ｎ・ソト
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OUT
7番 小川 龍成 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 東松 快征 に代わって 10番 東山 玲士
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OUT
8番 麦谷 祐介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー野口 智哉 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
7番 山中 稜真 空振り三振 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
オ4-3ロ
6番 野口 智哉 ピッチャーヒット オリックス得点！ オ 4-3 ロ ランナー：1、3塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 八木 彬 に代わって 10番 坂本 光士郎
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
4番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
オ3-3ロ
2番 来田 涼斗 センターホームラン オリックス得点！ オ 3-3 ロ
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・ジャクソン に代わって 10番 八木 彬
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OUT
5番 寺地 隆成 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 佐藤 都志也 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 西川 史礁 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 藤原 恭大 空振り三振 1アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
オ2-3ロ
9番 若月 健矢 左中間ホームラン オリックス得点！ オ 2-3 ロ
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OUT
8番 麦谷 祐介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 山中 稜真 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
1番 山口 航輝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
9番 山﨑 剛 センターフライ 2アウト
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OUT
8番 井上 広大 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 野口 智哉 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
4番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 小川 龍成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 安田 尚憲 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 太田 椋 センターフライ 3アウト
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OUT
Ａ・ジャクソン がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
2番 来田 涼斗 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 若月 健矢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 セカンドフライ 3アウト
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OUT
オ1-3ロ
3番 西川 史礁 レフトヒット ロッテ得点！ オ 1-3 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 山口 航輝 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
9番 山﨑 剛 サードゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
8番 井上 広大 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 小川 龍成 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 麦谷 祐介 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 山中 稜真 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 野口 智哉 空振り三振 1アウト
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OUT
オ1-1ロ
5番 紅林 弘太郎 右中間ホームラン オリックス得点！ オ 1-1 ロ
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OUT
6番 安田 尚憲 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
オ0-1ロ
5番 寺地 隆成 レフトヒット ロッテ得点！ オ 0-1 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
4番 佐藤 都志也 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 西川 史礁 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 山口 航輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 太田 椋 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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