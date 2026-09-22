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【巨 1-2 広】
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試合終了
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OUT
巨1-2広
8番 勝田 成 ライト犠牲フライ 広島得点！ 巨 1-2 広 2アウト ランナー：1、2塁
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OUT
7番 持丸 泰輝 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
6番 名原 典彦 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 辰見 鴻之介 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
4番 大盛 穂 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ファースト Ｂ・ダルベック に代わって 6番 増田 陸
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OUT
投手交代：ピッチャー 中川 皓太 に代わって 4番 赤星 優志
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 中村 奨成 に代わって 9番 Ｓ・ファビアン
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OUT
投手交代：ピッチャー 遠藤 淳志 に代わって 3番 鈴木 健矢
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OUT
3番 中村 奨成 ライトフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀田 賢慎 に代わって 6番 中川 皓太
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OUT
1番 松本 剛 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 佐々木 俊輔 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
8番 笹原 操希 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：サード 代走 辰見 鴻之介 に代わって 5番 辰見 鴻之介
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OUT
守備交代：ライト 代打 名原 典彦 に代わって 6番 名原 典彦
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 秋山 翔吾 に代わって 7番 持丸 泰輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 野間 峻祥 に代わって 9番 遠藤 淳志
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OUT
9番 野間 峻祥 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
代打：森浦 大輔 に代わって 9番 野間 峻祥
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OUT
8番 勝田 成 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 秋山 翔吾 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
代打：石原 貴規 に代わって 7番 秋山 翔吾
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OUT
6番 名原 典彦 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
代打：末包 昇大 に代わって 6番 名原 典彦
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OUT
代走：1塁ランナー 佐々木 泰 に代わって 5番 辰見 鴻之介
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OUT
5番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 門脇 誠 に代わって 6番 堀田 賢慎
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OUT
守備交代：サード 坂本 勇人 に代わって 7番 門脇 誠
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OUT
7番 門脇 誠 見逃し三振 3アウト
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OUT
代打：田中 瑛斗 に代わって 7番 門脇 誠
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OUT
6番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 大城 卓三 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 4番 大盛 穂
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OUT
守備交代：レフト 佐藤 啓介 に代わって 3番 中村 奨成
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OUT
守備交代：ファースト 代走 大盛 穂 に代わって 1番 佐藤 啓介
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OUT
投手交代：ピッチャー 大瀬良 大地 に代わって 9番 森浦 大輔
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OUT
1塁ランナー大盛 穂 盗塁失敗 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 坂倉 将吾 に代わって 4番 大盛 穂
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 中村 奨成 サードファウルライナー 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 森田 駿哉 に代わって 7番 田中 瑛斗
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー泉口 友汰 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 泉口 友汰 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
2番 吉川 尚輝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 松本 剛 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
9番 佐々木 俊輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 9番 大瀬良 大地
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OUT
1番 佐藤 啓介 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：Ｆ・ターノック に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 勝田 成 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 松本 剛 に代わって 9番 佐々木 俊輔
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OUT
守備交代：レフト 代打 丸 佳浩 に代わって 1番 松本 剛
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OUT
投手交代：ピッチャー 船迫 大雅 に代わって 7番 森田 駿哉
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OUT
8番 笹原 操希 サードライナー 3アウト
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OUT
キャッチャー 石原 貴規が落球 ランナー：2、3塁
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OUT
7番 丸 佳浩 キャッチャーフライ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代打：鈴木 大和 に代わって 7番 丸 佳浩
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OUT
6番 坂本 勇人 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 玉村 昇悟 に代わって 9番 Ｆ・ターノック
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OUT
巨1-1広
5番 大城 卓三 センターヒット 巨人得点！ 巨 1-1 広 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 石原 貴規 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 則本 昂大 に代わって 9番 船迫 大雅
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OUT
6番 末包 昇大 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 佐々木 泰 フォアボール ランナー：1、3塁
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OUT
則本 昂大 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 中村 奨成 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 石塚 裕惺 に代わって 9番 則本 昂大
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OUT
2番 吉川 尚輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
1番 松本 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 石塚 裕惺 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
代打：戸郷 翔征 に代わって 9番 石塚 裕惺
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OUT
1番 佐藤 啓介 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 玉村 昇悟 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 笹原 操希 サードゴロ 3アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
6番 坂本 勇人 サードゴロ 1アウト
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OUT
7番 石原 貴規 ライトファウルフライ 3アウト
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OUT
6番 末包 昇大 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 大城 卓三 ファーストフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック ショートゴロ 2アウト
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OUT
3番 泉口 友汰 ライトフライ 1アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 中村 奨成 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 菊池 涼介 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
巨0-1広
ライト 笹原 操希が悪送球 広島得点！ 巨 0-1 広 ランナー：2塁
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OUT
巨0-0広
1番 佐藤 啓介 ライトヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 玉村 昇悟 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 勝田 成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 吉川 尚輝 空振り三振 3アウト
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OUT
玉村 昇悟 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
1番 松本 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 戸郷 翔征 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
8番 笹原 操希 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
7番 石原 貴規 レフトフライ 3アウト
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OUT
6番 末包 昇大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 鈴木 大和 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 坂本 勇人 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 大城 卓三 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｂ・ダルベック 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 中村 奨成 セカンドゴロ 3アウト
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2番 菊池 涼介 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 空振り三振 1アウト
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3番 泉口 友汰 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
2番 吉川 尚輝 レフトフライ 2アウト
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1番 松本 剛 ライトフライ 1アウト
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