「自分でどういうふうに仕事してたのか」――。安住紳一郎アナウンサーが13日、TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)に出演。夏休みを利用して北海道の実家へ帰省し、約15年ぶりに5日間完全に仕事から離れた結果、自身に起きた“異変”を明かした。

安住紳一郎アナウンサー

北海道の実家へ「両親たちも年老いてきましたので」

番組内で、安住アナは「月曜日から金曜日まで私、朝の番組、休みいただきましてね。夏休みいただきました」と報告。休暇中は故郷の北海道へ。「北海道、実家あるんですけども、ちょっと実家の両親たちも年老いてきましたので、顔見に帰ってました」と明かした。

ところが、北海道で過ごして感じたのは意外な気候だったという。「北海道より東京のほうが涼しいんですよね」と話し、最近の関東の天候について「おかしいですね。なんか調子狂っちゃって」と語った。そして、調子が狂った理由は天候だけではなかった。

15年ぶりに完全に仕事を離れた5日間

仕事から5日間離れていたという安住アナは、「自分でどういうふうに仕事してたか、よく分からなくなっちゃった」と告白した。

「こんなね、5日間完全に仕事離れるのって15年ぶりぐらいで、本当に。だから、すっかり分からなくなっちゃって」

休暇中に見聞きしたものがそのまま自分の中に入っているような感覚になったといい、「あれ? 俺どんな感じでやってたんだろうなんて思っちゃって」と戸惑いを口にした。

さらに「今日もね、変なTシャツ着てきちゃったし」と笑わせ、「俺、会社にどんな格好していったんだろうなんて思っててね」と、仕事だけでなく普段の服装にまで迷いが生じている様子。

最後は「調子戻るまで少々お待ちくださいね」と周囲とリスナーに呼びかけ、15年ぶりの“完全休養”から日常へ戻ろうとしていた。