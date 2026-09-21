タレントの小堺一機が、YouTubeチャンネル『一機と愛のYouTubeやってる?』で公開された動画「本当にあった“怖い”生放送の現場。」に出演。萩本欽一の番組に出演したときのエピソードを振り返った。

小堺一機

緊張で失敗した小堺一機に萩本欽一が一言

バラエティ番組『欽ちゃんのどこまでやるの!』に出演することになった小堺は、まずリハーサルで萩本に挨拶。そこで「お前、何ができんだ?」と聞かれ、当時テレビで放送され始めていた通販番組のモノマネを披露したところ、「すげえウケた」と振り返る。

そして、萩本から「お前、ウチに変なものを売りに来るやつだ。それで決まり!」とそのネタを本番でも披露することになり、小堺は「うわ、やった!」と喜んだという。しかし、いざ本番を迎えると、萩本からリハーサルとは違うセリフを突然言われたそう。

小堺は「今だったらそれで面白いんだけど、初めてだから『え、違うじゃん、昨日と』と思って」と回想。動揺から手に持っていた小道具のヤカンがカタカタと音を立てるほど緊張してしまい、「最初、お客さん笑ったんだけど、そのうち『あの子、本気であがってるわ』と思って、大将がツッコんでもお客さんが引いちゃった」そうだ。

クビを覚悟していた小堺だったが、萩本から「お前なんでそんなあがっちゃうんだよ」と言われ、小堺が「すいませんでした」と謝ると、萩本は「俺、あがんない奴、信用しないから」と一言。このエピソードを聞いた中村愛が「うれしい〜!」「何この話〜!」と感動すると、小堺は「あがんない奴って空気分かんないから。『俺うまいだろう』と思ってやってる奴、(空気が)分かんないんだよ」と伝えられたことも明かした。

さらに、小堺は「あとで聞いたら、大将も最初にテレビで10何回NGを出してるのね」と後日談を披露しつつ、「で、次の週またあがったら引っぱたかれた」「いつまであがってんだよって」と落として、笑いを誘っていた。