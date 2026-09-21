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【Ｄ 2-3 阪】
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試合終了
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OUT
Ｄ2-3阪
5番 大山 悠輔 レフトホームラン 阪神得点！ Ｄ 2-3 阪
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 9番 中川 虎大
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト
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OUT
守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 6番 植田 海
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OUT
9番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 宮﨑 敏郎
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OUT
8番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 木浪 聖也 に代わって 9番 石井 大智
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 木浪 聖也 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：工藤 泰成 に代わって 9番 木浪 聖也
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
5番 佐野 恵太 サードゴロ 3アウト
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OUT
4番 三森 大貴 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 ファーストフライ 3アウト
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OUT
7番 元山 飛優 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
6番 前川 右京 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 林 琢真 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 林 琢真 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：浜地 真澄 に代わって 9番 林 琢真
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OUT
8番 成瀬 脩人 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 工藤 泰成
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OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
9番 立石 正広 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：及川 雅貴 に代わって 9番 立石 正広
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OUT
守備交代：ライト 代走 三森 大貴 に代わって 6番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
7番 古市 尊 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3塁ランナー三森 大貴 盗塁失敗 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・エンカーナシオン に代わって 4番 三森 大貴
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 9番 及川 雅貴
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OUT
8番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 元山 飛優 ショートゴロ 2アウト
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OUT
6番 前川 右京 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 9番 Ｒ・ドリス
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートフライ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 若松 尚輝
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OUT
9番 勝又 温史 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
代打：平良 拳太郎 に代わって 9番 勝又 温史
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OUT
8番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 髙寺 望夢 センターフライ 1アウト
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OUT
代打：木下 里都 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
5番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 神宮 僚介 に代わって 9番 木下 里都
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
6番 前川 右京 レフトフライ 1アウト
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OUT
9番 平良 拳太郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
Ｄ2-2阪
8番 成瀬 脩人 ショートヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-2 阪 ランナー：1塁
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OUT
7番 古市 尊 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
5番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
Ｄ1-2阪
3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ Ｄ 1-2 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 神宮 僚介 ファーストフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｅ・ルーカス に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
Ｄ1-1阪
3番 筒香 嘉智 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
2番 牧 秀悟 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
1番 度会 隆輝 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
Ｅ・ルーカス がワイルドピッチ ランナー：1塁
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OUT
8番 成瀬 脩人 振り逃げ ランナー：1塁
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー元山 飛優 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 前川 右京 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト
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OUT
7番 古市 尊 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートフライ 2アウト
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OUT
5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ0-1阪
3番 森下 翔太 レフトツーベースヒット 阪神得点！ Ｄ 0-1 阪 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 近本 光司 ピッチャーヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト
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