2026.09.21 14:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 H E
ＤｅＮＡ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0
阪神 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1X 3 9 0
  • 【Ｄ 2-3 阪】
  • 試合終了
  • OUT

    Ｄ2-3阪

    5番 大山 悠輔 レフトホームラン 阪神得点！ Ｄ 2-3 阪

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 9番 中川 虎大

  • OUT

    1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 前川 右京 に代わって 6番 植田 海

  • OUT

    9番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：吉野 光樹 に代わって 9番 宮﨑 敏郎

  • OUT

    8番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 木浪 聖也 に代わって 9番 石井 大智

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 木浪 聖也 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：工藤 泰成 に代わって 9番 木浪 聖也

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｓ・レイノルズ に代わって 9番 吉野 光樹

  • OUT

    5番 佐野 恵太 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 三森 大貴 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 ファーストフライ 3アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー佐藤 輝明 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 前川 右京 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 林 琢真 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ

  • OUT

    1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 林 琢真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：浜地 真澄 に代わって 9番 林 琢真

  • OUT

    8番 成瀬 脩人 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 立石 正広 に代わって 9番 工藤 泰成

  • OUT

    3番 森下 翔太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 近本 光司 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 立石 正広 空振り三振 1アウト

  • OUT

    代打：及川 雅貴 に代わって 9番 立石 正広

  • OUT

    守備交代：ライト 代走 三森 大貴 に代わって 6番 蝦名 達夫

  • OUT

    守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 4番 三森 大貴

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 浜地 真澄

  • OUT

    7番 古市 尊 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    3塁ランナー三森 大貴 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー Ｊ・エンカーナシオン に代わって 4番 三森 大貴

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｒ・ドリス に代わって 9番 及川 雅貴

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 9番 伊勢 大夢

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岡留 英貴 に代わって 9番 Ｒ・ドリス

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 勝又 温史 に代わって 9番 若松 尚輝

  • OUT

    9番 勝又 温史 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：平良 拳太郎 に代わって 9番 勝又 温史

  • OUT

    8番 成瀬 脩人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 岡留 英貴

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターフライ 3アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 空振り三振 2アウト

  • OUT

    9番 髙寺 望夢 センターフライ 1アウト

  • OUT

    代打：木下 里都 に代わって 9番 髙寺 望夢

  • OUT

    5番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 神宮 僚介 に代わって 9番 木下 里都

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 前川 右京 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ2-2阪

    8番 成瀬 脩人 ショートヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-2 阪 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 古市 尊 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 センターフライ 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    5番 佐野 恵太 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    Ｄ1-2阪

    3番 森下 翔太 センターヒット 阪神得点！ Ｄ 1-2 阪 ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 神宮 僚介 ファーストフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｅ・ルーカス に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    Ｄ1-1阪

    3番 筒香 嘉智 ライトヒット ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-1 阪 ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 牧 秀悟 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 平良 拳太郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    Ｅ・ルーカス がワイルドピッチ ランナー：1塁

  • OUT

    8番 成瀬 脩人 振り逃げ ランナー：1塁

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー元山 飛優 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 元山 飛優 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 前川 右京 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 古市 尊 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    Ｄ0-1阪

    3番 森下 翔太 レフトツーベースヒット 阪神得点！ Ｄ 0-1 阪 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ピッチャーヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト

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