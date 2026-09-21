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【広 0-10 中】
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試合終了
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OUT
4番 坂倉 将吾 ピッチャーフライ 3アウト
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OUT
3番 中村 奨成 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 名原 典彦 空振り三振 1アウト
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OUT
守備交代：センター 岡林 勇希 に代わって 7番 土田 龍空
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OUT
投手交代：ピッチャー 宮内 春輝 に代わって 1番 櫻井 頼之介
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 板山 祐太郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 杉田 健 に代わって 6番 遠藤 淳志
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OUT
1番 佐藤 啓介 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 二俣 翔一 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 樋口 正修 に代わって 1番 宮内 春輝
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OUT
守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
3番 上林 誠知 ショートフライ 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 2アウト
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OUT
広0-10中
1番 福永 裕基 サードゴロ 中日得点！ 広 0-10 中 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
9番 樋口 正修 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：髙橋 宏斗 に代わって 9番 樋口 正修
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OUT
8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 2番 名原 典彦
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OUT
投手交代：ピッチャー 赤木 晴哉 に代わって 6番 杉田 健
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OUT
7番 勝田 成 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 末包 昇大 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 花田 旭 に代わって 3番 上林 誠知
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OUT
守備交代：レフト 代走 上林 誠知 に代わって 6番 花田 旭
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OUT
守備交代：ファースト 代走 板山 祐太郎 に代わって 4番 板山 祐太郎
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OUT
6番 花田 旭 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト
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OUT
広0-9中
赤木 晴哉 がワイルドピッチ 中日得点！ 広 0-9 中 ランナー：3塁
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OUT
代走：2塁ランナー Ｍ・サノー に代わって 4番 板山 祐太郎
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OUT
広0-8中
4番 Ｍ・サノー センターツーベースヒット 中日得点！ 広 0-8 中 ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 細川 成也 に代わって 3番 上林 誠知
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OUT
広0-6中
3番 細川 成也 フォアボール 中日得点！ 広 0-6 中 ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 村松 開人 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 石伊 雄太 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 9番 二俣 翔一
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OUT
守備交代：セカンド 菊池 涼介 に代わって 7番 勝田 成
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 2番 赤木 晴哉
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OUT
3番 中村 奨成 セカンドフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 センターフライ 1アウト
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OUT
9番 Ｓ・ファビアン センターヒット ランナー：1塁
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OUT
代打：斉藤 優汰 に代わって 9番 Ｓ・ファビアン
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OUT
1塁ランナー岡林 勇希 盗塁失敗 3アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 勝田 成 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 末包 昇大 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 2アウト
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OUT
広0-5中
2番 村松 開人 レフトホームラン 中日得点！ 広 0-5 中
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OUT
1番 福永 裕基 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートライナー 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 中村 奨成 見逃し三振 1アウト
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OUT
9番 髙橋 宏斗 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 花田 旭 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 斉藤 優汰 スリーバント失敗 2アウト
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OUT
8番 持丸 泰輝 センターフライ 1アウト
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OUT
7番 勝田 成 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 石川 昂弥 セカンドフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
広0-4中
2番 村松 開人 センターツーベースヒット 中日得点！ 広 0-4 中 ランナー：2塁
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OUT
1番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 末包 昇大 サードファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 岡林 勇希 ライトフライ 3アウト
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OUT
広0-2中
ライト 末包 昇大が後逸 中日得点！ 広 0-2 中 ランナー：2、3塁
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OUT
広0-1中
6番 花田 旭 ライトヒット ランナー：2、3塁
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OUT
広0-1中
5番 石川 昂弥 センターヒット 中日得点！ 広 0-1 中 ランナー：1、2塁
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OUT
4番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 細川 成也 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 村松 開人 キャッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 中村 奨成 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 空振り三振 1アウト
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