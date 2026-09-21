2026.09.21 14:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1
中日 2 2 0 1 0 4 1 0 X 10 12 0
  • 【広 0-10 中】
  • 試合終了
  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ピッチャーフライ 3アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 名原 典彦 空振り三振 1アウト

  • OUT

    守備交代：センター 岡林 勇希 に代わって 7番 土田 龍空

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 宮内 春輝 に代わって 1番 櫻井 頼之介

  • OUT

    6番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 板山 祐太郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 杉田 健 に代わって 6番 遠藤 淳志

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 二俣 翔一 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 樋口 正修 に代わって 1番 宮内 春輝

  • OUT

    守備交代：セカンド 福永 裕基 に代わって 9番 樋口 正修

  • OUT

    3番 上林 誠知 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広0-10中

    1番 福永 裕基 サードゴロ 中日得点！ 広 0-10 中 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 樋口 正修 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：髙橋 宏斗 に代わって 9番 樋口 正修

  • OUT

    8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 2番 名原 典彦

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 赤木 晴哉 に代わって 6番 杉田 健

  • OUT

    7番 勝田 成 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 末包 昇大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐々木 泰 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 花田 旭 に代わって 3番 上林 誠知

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 上林 誠知 に代わって 6番 花田 旭

  • OUT

    守備交代：ファースト 代走 板山 祐太郎 に代わって 4番 板山 祐太郎

  • OUT

    6番 花田 旭 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    広0-9中

    赤木 晴哉 がワイルドピッチ 中日得点！ 広 0-9 中 ランナー：3塁

  • OUT

    代走：2塁ランナー Ｍ・サノー に代わって 4番 板山 祐太郎

  • OUT

    広0-8中

    4番 Ｍ・サノー センターツーベースヒット 中日得点！ 広 0-8 中 ランナー：2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 細川 成也 に代わって 3番 上林 誠知

  • OUT

    広0-6中

    3番 細川 成也 フォアボール 中日得点！ 広 0-6 中 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 村松 開人 敬遠 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ショート 勝田 成 に代わって 9番 二俣 翔一

  • OUT

    守備交代：セカンド 菊池 涼介 に代わって 7番 勝田 成

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｓ・ファビアン に代わって 2番 赤木 晴哉

  • OUT

    3番 中村 奨成 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 センターフライ 1アウト

  • OUT

    9番 Ｓ・ファビアン センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    代打：斉藤 優汰 に代わって 9番 Ｓ・ファビアン

  • OUT

    1塁ランナー岡林 勇希 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    6番 花田 旭 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 持丸 泰輝 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 勝田 成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 末包 昇大 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    広0-5中

    2番 村松 開人 レフトホームラン 中日得点！ 広 0-5 中

  • OUT

    1番 福永 裕基 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 2アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 ライトフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 花田 旭 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 斉藤 優汰 スリーバント失敗 2アウト

  • OUT

    8番 持丸 泰輝 センターフライ 1アウト

  • OUT

    7番 勝田 成 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー ライトフライ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    3番 細川 成也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    広0-4中

    2番 村松 開人 センターツーベースヒット 中日得点！ 広 0-4 中 ランナー：2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 レフトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 末包 昇大 サードファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 岡林 勇希 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    広0-2中

    ライト 末包 昇大が後逸 中日得点！ 広 0-2 中 ランナー：2、3塁

  • OUT

    広0-1中

    6番 花田 旭 ライトヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    広0-1中

    5番 石川 昂弥 センターヒット 中日得点！ 広 0-1 中 ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 細川 成也 セカンドヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 村松 開人 キャッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 中村 奨成 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 空振り三振 1アウト

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