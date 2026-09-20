【広島】36歳でこの動き…“名二塁手”が強烈ライナーをジャンピングキャッチ…

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広島東洋カープの菊池涼介内野手は20日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「2番・二塁」でスタメン出場。7回の守備でジャンピングキャッチを披露した。



広島が5-6と1点を追う7回裏、中日・細川成也が放った強烈なライナーが二塁方向へ。菊池は素早く反応すると、勢いよく跳び上がって打球をキャッチ。安打性の当たりを二直に変えた。



菊池は今季でプロ15年目の36歳。今季も二塁手として出場を重ね、今季はここまで120試合に出場し、打率.245、7本塁打、34打点、3盗塁を記録している。



この日は守備で存在感を示す一方、この日は打撃でも3回に右翼への二塁打を放ち、4打数1安打だった。



試合は両軍合わせて7本塁打が飛び出す空中戦に。広島は7回にモンテロの13号2ランで1点差まで迫ったものの、中日が8回に福永裕基の2点適時二塁打で突き放した。広島は5-8で敗れた。

































【動画】36歳でこの動き！菊池涼介が強烈ライナーをジャンピングキャッチ

DAZNベースボールのXより













まだまだ飛ぶ



36歳になっても元気です

菊池涼介 ファインプレー



⚾️中日×広島

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【了】