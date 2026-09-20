







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、佐々木朗希投手が右手中指のマメを理由に負傷者リスト（IL）に入っている。レギュラーシーズン中に復帰できるかは不透明な状況となっているが、仮に間に合わなくても問題はないかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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佐々木は8月末からILに入っているが、既にブルペン投球やライブBPはこなすなど順調に調整中。ただ、メジャー復帰後も先発を継続するのか、それともリリーフへ配置転換するのかといった事情も絡み、復帰時期はまだ決まっていない状況だ。



仮にポストシーズンでぶっつけ復帰だと試合勘が心配されるところだが、同メディアは「今季の佐々木は23試合で119回1/3を投げているため、ブランクの影響はほとんどないだろう。さらに、長期間にわたって完全に投球を休止していたわけでもない。マメの治療を受けながら、復帰に向けて着実に投球量を増やしてきた」と楽観視。



また、「佐々木は実戦感覚を失った状態でポストシーズンを迎えるわけではなく、過去にブルペンから登板した経験もある。特に2025年のポストシーズンではクローザーを務めた。今回はクローザーではなくセットアッパーを任される可能性もあるが、それでもプレーオフが始まるまでに生かせる経験は十分に持っているはずだ」と、配置転換も問題はないだろうとみている。











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