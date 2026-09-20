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【Ｄ 1-8 阪】
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試合終了
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OUT
7番 林 琢真 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 古市 尊 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 石井 大智 に代わって 9番 岡留 英貴
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OUT
8番 坂本 誠志郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
Ｄ1-8阪
7番 元山 飛優 ライト犠牲フライ 阪神得点！ Ｄ 1-8 阪 2アウト ランナー：3塁
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OUT
6番 植田 海 ショートフライ 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
中川 虎大 がワイルドピッチ ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 振り逃げ ランナー：1塁
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OUT
Ｄ1-7阪
3番 森下 翔太 センターホームラン 阪神得点！ Ｄ 1-7 阪
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OUT
守備交代：キャッチャー 戸柱 恭孝 に代わって 6番 古市 尊
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OUT
投手交代：ピッチャー 岩田 将貴 に代わって 8番 中川 虎大
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OUT
4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
Ｄ1-6阪
2番 牧 秀悟 左中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-6 阪
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OUT
1番 度会 隆輝 サードライナー 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 代走 植田 海 に代わって 6番 植田 海
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 木浪 聖也 に代わって 9番 石井 大智
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ0-6阪
1番 近本 光司 センターヒット 阪神得点！ Ｄ 0-6 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
Ｄ0-5阪
9番 木浪 聖也 サードヒット 阪神得点！ Ｄ 0-5 阪 ランナー：1、3塁
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OUT
代打：才木 浩人 に代わって 9番 木浪 聖也
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OUT
8番 坂本 誠志郎 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 元山 飛優 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー植田 海 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 前川 右京 に代わって 6番 植田 海
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OUT
6番 前川 右京 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 大山 悠輔 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐々木 千隼 に代わって 6番 岩田 将貴
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OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン セカンドゴロ 3アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
7番 林 琢真 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
9番 才木 浩人 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
8番 坂本 誠志郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 成瀬 脩人 に代わって 6番 佐々木 千隼
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OUT
6番 成瀬 脩人 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：石田 健大 に代わって 6番 成瀬 脩人
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
7番 元山 飛優 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
Ｄ0-4阪
6番 前川 右京 センター犠牲フライ 阪神得点！ Ｄ 0-4 阪 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトフライ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 才木 浩人 見逃し三振 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 6番 石田 健大
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OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
7番 林 琢真 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 坂本 誠志郎 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 竹田 祐 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
Ｄ0-3阪
7番 元山 飛優 ファーストヒット 阪神得点！ Ｄ 0-3 阪 ランナー：1、2塁
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OUT
6番 前川 右京 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
Ｄ0-1阪
竹田 祐 がワイルドピッチ 阪神得点！ Ｄ 0-1 阪 ランナー：2、3塁
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドライナー 2アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 センターフライ 1アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 近本 光司 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 キャッチャーファウルフライ 2アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 竹田 祐 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 才木 浩人 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
7番 元山 飛優 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
6番 前川 右京 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 森下 翔太 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
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