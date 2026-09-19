2026.09.19 18:00 阪神甲子園球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
広島 1 0 0 1 0 1 0 2 0 5 8 0
阪神 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2
  • 【広 5-1 阪】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 木浪 聖也 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：熊谷 敬宥 に代わって 7番 木浪 聖也

  • OUT

    6番 立石 正広 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 7番 森浦 大輔

  • OUT

    守備交代：レフト 末包 昇大 に代わって 9番 名原 典彦

  • OUT

    9番 Ｅ・モンテロ ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代打：髙 太一 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ

  • OUT

    8番 勝田 成 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 末包 昇大 ファーストファウルフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 キャッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 栗林 良吏 に代わって 9番 髙 太一

  • OUT

    3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 3番 中村 奨成

  • OUT

    守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 1番 大盛 穂

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 大盛 穂 に代わって 7番 末包 昇大

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 センターフライ 3アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 センターフライ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    広5-1阪

    4番 坂倉 将吾 ライトヒット 広島得点！ 広 5-1 阪 ランナー：2塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 佐藤 啓介 に代わって 1番 大盛 穂

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：キャッチャー 代打 前川 右京 に代わって 8番 伏見 寅威

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 豊田 寛 に代わって 9番 岩崎 優

  • OUT

    9番 豊田 寛 空振り三振 3アウト

  • OUT

    代打：神宮 僚介 に代わって 9番 豊田 寛

  • OUT

    8番 前川 右京 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    代打：坂本 誠志郎 に代わって 8番 前川 右京

  • OUT

    7番 熊谷 敬宥 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    6番 立石 正広 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 栗林 良吏 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    8番 勝田 成 センターフライ 2アウト

  • OUT

    7番 末包 昇大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 木下 里都 に代わって 9番 神宮 僚介

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 中野 拓夢 センターフライ 1アウト

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    広3-1阪

    5番 佐々木 泰 レフトヒット 広島得点！ 広 3-1 阪 ランナー：2塁

  • OUT

    ショート 熊谷 敬宥が悪送球 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ショートヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 木下 里都

  • OUT

    1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：村上 頌樹 に代わって 9番 髙寺 望夢

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    7番 熊谷 敬宥 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    9番 栗林 良吏 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 末包 昇大 サードフライ 1アウト

  • OUT

    6番 立石 正広 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 2アウト

  • OUT

    3番 森下 翔太 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー佐々木 泰 盗塁失敗 2アウト

  • OUT

    5番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    広2-1阪

    4番 坂倉 将吾 センター犠牲フライ 広島得点！ 広 2-1 阪 1アウト

  • OUT

    レフト 立石 正広が落球 ランナー：3塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 レフトエラー ランナー：3塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    1番 近本 光司 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 村上 頌樹 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1番 佐藤 啓介 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 栗林 良吏 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    7番 熊谷 敬宥 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 立石 正広 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    8番 勝田 成 空振り三振 3アウト

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    7番 末包 昇大 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト

  • OUT

    5番 大山 悠輔 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    広1-1阪

    4番 佐藤 輝明 レフト犠牲フライ 阪神得点！ 広 1-1 阪 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー中野 拓夢 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    3番 森下 翔太 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    3番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 菊池 涼介 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    広1-0阪

    1番 佐藤 啓介 センターホームラン 広島得点！ 広 1-0 阪

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