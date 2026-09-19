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【広 5-1 阪】
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試合終了
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OUT
7番 木浪 聖也 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
代打：熊谷 敬宥 に代わって 7番 木浪 聖也
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OUT
6番 立石 正広 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｅ・モンテロ に代わって 7番 森浦 大輔
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OUT
守備交代：レフト 末包 昇大 に代わって 9番 名原 典彦
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OUT
9番 Ｅ・モンテロ ショートゴロ 3アウト
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OUT
代打：髙 太一 に代わって 9番 Ｅ・モンテロ
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 末包 昇大 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 岩崎 優 に代わって 9番 Ａ・セベリーノ
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OUT
4番 佐藤 輝明 キャッチャーゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 栗林 良吏 に代わって 9番 髙 太一
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OUT
3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ライト 末包 昇大 に代わって 3番 中村 奨成
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OUT
守備交代：センター 中村 奨成 に代わって 1番 大盛 穂
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OUT
守備交代：レフト 代走 大盛 穂 に代わって 7番 末包 昇大
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OUT
6番 持丸 泰輝 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 センターフライ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
広5-1阪
4番 坂倉 将吾 ライトヒット 広島得点！ 広 5-1 阪 ランナー：2塁
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OUT
3番 中村 奨成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
2番 菊池 涼介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 佐藤 啓介 に代わって 1番 大盛 穂
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OUT
1番 佐藤 啓介 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 代打 前川 右京 に代わって 8番 伏見 寅威
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 豊田 寛 に代わって 9番 岩崎 優
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OUT
9番 豊田 寛 空振り三振 3アウト
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OUT
代打：神宮 僚介 に代わって 9番 豊田 寛
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OUT
8番 前川 右京 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
代打：坂本 誠志郎 に代わって 8番 前川 右京
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OUT
7番 熊谷 敬宥 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
6番 立石 正広 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 栗林 良吏 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 勝田 成 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 末包 昇大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 木下 里都 に代わって 9番 神宮 僚介
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OUT
4番 佐藤 輝明 ライトフライ 3アウト
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 センターフライ 1アウト
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OUT
6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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OUT
広3-1阪
5番 佐々木 泰 レフトヒット 広島得点！ 広 3-1 阪 ランナー：2塁
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OUT
ショート 熊谷 敬宥が悪送球 ランナー：2塁
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OUT
4番 坂倉 将吾 ショートヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 中村 奨成 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 髙寺 望夢 に代わって 9番 木下 里都
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OUT
1番 近本 光司 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 髙寺 望夢 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：村上 頌樹 に代わって 9番 髙寺 望夢
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OUT
8番 坂本 誠志郎 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
7番 熊谷 敬宥 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 佐藤 啓介 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 栗林 良吏 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 末包 昇大 サードフライ 1アウト
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OUT
6番 立石 正広 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 佐藤 輝明 セカンドライナー 2アウト
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OUT
3番 森下 翔太 サードゴロ 1アウト
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OUT
6番 持丸 泰輝 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー佐々木 泰 盗塁失敗 2アウト
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OUT
5番 佐々木 泰 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
広2-1阪
4番 坂倉 将吾 センター犠牲フライ 広島得点！ 広 2-1 阪 1アウト
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OUT
レフト 立石 正広が落球 ランナー：3塁
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OUT
3番 中村 奨成 レフトエラー ランナー：3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドフライ 3アウト
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OUT
1番 近本 光司 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
9番 村上 頌樹 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 菊池 涼介 空振り三振 3アウト
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OUT
1番 佐藤 啓介 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 栗林 良吏 セカンドフライ 1アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 熊谷 敬宥 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 立石 正広 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 勝田 成 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 末包 昇大 ライトフライ 2アウト
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OUT
6番 持丸 泰輝 空振り三振 1アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 ショートゴロ 3アウト
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OUT
広1-1阪
4番 佐藤 輝明 レフト犠牲フライ 阪神得点！ 広 1-1 阪 2アウト ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー中野 拓夢 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
3番 森下 翔太 ライトフライ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
2番 中野 拓夢 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 佐々木 泰 ショートゴロ 3アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 サードゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 中村 奨成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 菊池 涼介 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
広1-0阪
1番 佐藤 啓介 センターホームラン 広島得点！ 広 1-0 阪
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