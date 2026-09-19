-
【ヤ 3-5 Ｄ】
-
試合終了
-
OUT
9番 丸山 和郁 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
8番 内山 壮真 センターフライ 2アウト
-
OUT
7番 古賀 優大 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
6番 松下 歩叶 空振り三振 1アウト
-
OUT
守備交代：センター 神里 和毅 に代わって 9番 三森 大貴
-
OUT
守備交代：ライト 井上 朋也 に代わって 2番 神里 和毅
-
OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 6番 Ｓ・レイノルズ
-
OUT
8番 古市 尊 センターフライ 3アウト
-
OUT
7番 林 琢真 レフトファウルフライ 2アウト
-
OUT
6番 井上 朋也 キャッチャーファウルフライ 1アウト
-
OUT
守備交代：ファースト Ｊ・オスナ に代わって 4番 赤羽 由紘
-
OUT
守備交代：レフト Ｄ・サンタナ に代わって 1番 西村 瑠伊斗
-
OUT
投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 5番 Ｊ・リランソ
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 3アウト
-
OUT
4番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 2アウト
-
OUT
3番 田中 陽翔 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代走 成瀬 脩人 に代わって 9番 浜地 真澄
-
OUT
守備交代：センター 代打 宮﨑 敏郎 に代わって 2番 神里 和毅
-
OUT
5番 佐野 恵太 ショートゴロ 3アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 清水 昇 に代わって 1番 石原 勇輝
-
OUT
ヤ3-5Ｄ
3番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ ヤ 3-5 Ｄ
-
OUT
2番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
-
OUT
代打：蝦名 達夫 に代わって 2番 宮﨑 敏郎
-
OUT
1番 度会 隆輝 デッドボール ランナー：1、2、3塁
-
OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 成瀬 脩人
-
OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン レフトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
代打：岩田 将貴 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
-
OUT
8番 古市 尊 ライトヒット ランナー：1塁
-
OUT
投手交代：ピッチャー 代打 山田 哲人 に代わって 1番 清水 昇
-
OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 9番 丸山 和郁
-
OUT
2番 岩田 幸宏 レフトフライ 3アウト
-
OUT
1番 増田 珠 レフトフライ 2アウト
-
OUT
9番 山田 哲人 レフトフライ 1アウト
-
OUT
代打：中村 優斗 に代わって 9番 山田 哲人
-
OUT
投手交代：ピッチャー 若松 尚輝 に代わって 9番 岩田 将貴
-
OUT
7番 林 琢真 空振り三振 3アウト
-
OUT
6番 井上 朋也 見逃し三振 2アウト
-
OUT
5番 佐野 恵太 空振り三振 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 高梨 裕稔 に代わって 9番 中村 優斗
-
OUT
8番 内山 壮真 セカンドゴロ 3アウト
-
OUT
7番 古賀 優大 空振り三振 2アウト
-
OUT
6番 松下 歩叶 ショートゴロ 1アウト
-
OUT
投手交代：ピッチャー 尾形 崇斗 に代わって 9番 若松 尚輝
-
OUT
4番 筒香 嘉智 セカンドダブルプレイ 3アウト
-
OUT
3番 牧 秀悟 セカンドフライ 1アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ サードゴロ 3アウト
-
OUT
4番 Ｄ・サンタナ 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
ヤ3-1Ｄ
3番 田中 陽翔 センター犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 3-1 Ｄ 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
ヤ2-1Ｄ
2番 岩田 幸宏 ライトツーベースヒット ヤクルト得点！ ヤ 2-1 Ｄ ランナー：2、3塁
-
OUT
1番 増田 珠 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
9番 高梨 裕稔 レフトヒット ランナー：1塁
-
OUT
8番 内山 壮真 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 サードフライ 3アウト
-
OUT
9番 尾形 崇斗 キャッチャー送りバント 2アウト ランナー：2、3塁
-
OUT
8番 古市 尊 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
7番 林 琢真 センターフライ 1アウト
-
OUT
6番 井上 朋也 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
7番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト
-
OUT
6番 松下 歩叶 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
1塁ランナー田中 陽翔 盗塁成功 ランナー：2塁
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ センターフライ 2アウト
-
OUT
ヤ1-1Ｄ
4番 Ｄ・サンタナ ライト犠牲フライ ヤクルト得点！ ヤ 1-1 Ｄ 1アウト ランナー：1塁
-
OUT
3番 田中 陽翔 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
2番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 佐野 恵太 見逃し三振 3アウト
-
OUT
4番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1、3塁
-
OUT
3番 牧 秀悟 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
2番 蝦名 達夫 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
-
OUT
1番 増田 珠 ファーストゴロ 3アウト
-
OUT
9番 高梨 裕稔 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2塁
-
OUT
サード 筒香 嘉智がファンブル ランナー：1塁
-
OUT
8番 内山 壮真 サードエラー ランナー：1塁
-
OUT
7番 古賀 優大 ライトフライ 1アウト
-
OUT
9番 尾形 崇斗 空振り三振 3アウト
-
OUT
ヤ0-1Ｄ
8番 古市 尊 レフトヒット ＤｅＮＡ得点！ ヤ 0-1 Ｄ ランナー：2、3塁
-
OUT
7番 林 琢真 ライトヒット ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 井上 朋也 センターフライ 2アウト
-
OUT
5番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
-
OUT
4番 筒香 嘉智 セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
6番 松下 歩叶 センターフライ 3アウト
-
OUT
5番 Ｊ・オスナ ショートゴロ 2アウト
-
OUT
4番 Ｄ・サンタナ ショートゴロ 1アウト
-
OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト
-
OUT
2番 蝦名 達夫 見逃し三振 2アウト
-
OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 田中 陽翔 キャッチャーファウルフライ 3アウト
-
OUT
2番 岩田 幸宏 空振り三振 2アウト
-
OUT
1番 増田 珠 ライトフライ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.