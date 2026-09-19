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【オ 7-4 日】
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試合終了
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OUT
7番 清宮 幸太郎 ショートフライ 3アウト
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OUT
6番 万波 中正 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 山中 稜真 に代わって 3番 麦谷 祐介
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 7番 山中 稜真
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OUT
守備交代：センター 代走 麦谷 祐介 に代わって 1番 渡部 遼人
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
7番 山中 稜真 ショートゴロ 3アウト
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OUT
オ7-4日
6番 紅林 弘太郎 フォアボール オリックス得点！ オ 7-4 日 ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁
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OUT
代走：1塁ランナー 来田 涼斗 に代わって 3番 麦谷 祐介
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OUT
3番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 太田 椋 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 西川 龍馬 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 宮西 尚生
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OUT
4番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 田宮 裕涼 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：セカンド 太田 椋 に代わって 8番 野口 智哉
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OUT
守備交代：ファースト 内藤 鵬 に代わって 2番 太田 椋
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OUT
投手交代：ピッチャー Ａ・エスピノーザ に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 内藤 鵬 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 島本 浩也
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OUT
守備交代：センター 代打 西川 遥輝 に代わって 1番 西川 遥輝
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OUT
1番 西川 遥輝 セカンドダブルプレイ 3アウト
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OUT
代打：Ｒ・カストロ に代わって 1番 西川 遥輝
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OUT
9番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト
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OUT
セカンド 太田 椋が後逸 ランナー：1塁
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OUT
7番 清宮 幸太郎 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 サードファウルフライ 2アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊藤 大海 に代わって 10番 孫 易磊
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OUT
2番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
オ6-4日
1番 西川 龍馬 ライトホームラン オリックス得点！ オ 6-4 日
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OUT
9番 若月 健矢 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 万波 中正 キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
5番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 野村 佑希 キャッチャーフライ 2アウト
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OUT
3番 田宮 裕涼 セカンドフライ 1アウト
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OUT
オ4-4日
2番 柴田 獅子 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 4-4 日
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OUT
8番 内藤 鵬 空振り三振 3アウト
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OUT
7番 山中 稜真 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
オ4-3日
5番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 4-3 日
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OUT
4番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 来田 涼斗 ライトフライ 1アウト
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OUT
1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
オ2-3日
8番 大塚 瑠晏 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-3 日
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OUT
7番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
1塁ランナー西川 龍馬 盗塁失敗 3アウト
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OUT
2番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
セカンド 大塚 瑠晏がファンブル ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドエラー ランナー：1塁
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OUT
9番 若月 健矢 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 万波 中正 サードゴロ 3アウト
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OUT
5番 水谷 瞬 ショートフライ 2アウト
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OUT
4番 野村 佑希 ショートゴロ 1アウト
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OUT
オ2-2日
3番 田宮 裕涼 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-2 日
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OUT
2番 柴田 獅子 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
8番 内藤 鵬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1塁ランナー宗 佑磨 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 山中 稜真 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 水野 達稀 ライトフライ 2アウト
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OUT
8番 大塚 瑠晏 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 水谷 瞬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
4番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト
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OUT
9番 若月 健矢 見逃し三振 3アウト
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OUT
オ2-0日
8番 内藤 鵬 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-0 日 ランナー：1塁
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OUT
オ1-0日
7番 山中 稜真 センターツーベースヒット オリックス得点！ オ 1-0 日 ランナー：2塁
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OUT
6番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
3番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 柴田 獅子 レフトフライ 2アウト
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OUT
1番 Ｒ・カストロ セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドライナー 1アウト
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