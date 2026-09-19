2026.09.19 14:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 2 0 0 0 2 2 0 1 7 11 1
日本ハム 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 6 1
  • 【オ 7-4 日】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 センターフライ 2アウト

  • OUT

    5番 水谷 瞬 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 山中 稜真 に代わって 3番 麦谷 祐介

  • OUT

    守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 7番 山中 稜真

  • OUT

    守備交代：センター 代走 麦谷 祐介 に代わって 1番 渡部 遼人

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド

  • OUT

    7番 山中 稜真 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    オ7-4日

    6番 紅林 弘太郎 フォアボール オリックス得点！ オ 7-4 日 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 杉本 裕太郎 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    代走：1塁ランナー 来田 涼斗 に代わって 3番 麦谷 祐介

  • OUT

    3番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 太田 椋 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 島本 浩也 に代わって 10番 宮西 尚生

  • OUT

    4番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 田宮 裕涼 空振り三振 2アウト

  • OUT

    2番 柴田 獅子 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：セカンド 太田 椋 に代わって 8番 野口 智哉

  • OUT

    守備交代：ファースト 内藤 鵬 に代わって 2番 太田 椋

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ａ・エスピノーザ に代わって 10番 山﨑 颯一郎

  • OUT

    9番 若月 健矢 空振り三振 3アウト

  • OUT

    8番 内藤 鵬 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    7番 山中 稜真 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 孫 易磊 に代わって 10番 島本 浩也

  • OUT

    守備交代：センター 代打 西川 遥輝 に代わって 1番 西川 遥輝

  • OUT

    1番 西川 遥輝 セカンドダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    代打：Ｒ・カストロ に代わって 1番 西川 遥輝

  • OUT

    9番 水野 達稀 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 大塚 瑠晏 空振り三振 1アウト

  • OUT

    セカンド 太田 椋が後逸 ランナー：1塁

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 杉本 裕太郎 サードファウルフライ 2アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊藤 大海 に代わって 10番 孫 易磊

  • OUT

    2番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    オ6-4日

    1番 西川 龍馬 ライトホームラン オリックス得点！ オ 6-4 日

  • OUT

    9番 若月 健矢 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 万波 中正 キャッチャーファウルフライ 3アウト

  • OUT

    5番 水谷 瞬 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 野村 佑希 キャッチャーフライ 2アウト

  • OUT

    3番 田宮 裕涼 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    オ4-4日

    2番 柴田 獅子 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 4-4 日

  • OUT

    8番 内藤 鵬 空振り三振 3アウト

  • OUT

    7番 山中 稜真 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    オ4-3日

    5番 宗 佑磨 ライトホームラン オリックス得点！ オ 4-3 日

  • OUT

    4番 杉本 裕太郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 来田 涼斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 水野 達稀 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    オ2-3日

    8番 大塚 瑠晏 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-3 日

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    1塁ランナー西川 龍馬 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    セカンド 大塚 瑠晏がファンブル ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 セカンドエラー ランナー：1塁

  • OUT

    9番 若月 健矢 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 水谷 瞬 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    オ2-2日

    3番 田宮 裕涼 ライトホームラン 日本ハム得点！ オ 2-2 日

  • OUT

    2番 柴田 獅子 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    8番 内藤 鵬 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー宗 佑磨 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    7番 山中 稜真 センターフライ 2アウト

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト

  • OUT

    5番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ 空振り三振 3アウト

  • OUT

    9番 水野 達稀 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    8番 大塚 瑠晏 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    4番 杉本 裕太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 ファーストゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 太田 椋 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト

  • OUT

    7番 清宮 幸太郎 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 万波 中正 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    5番 水谷 瞬 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 野村 佑希 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    オ2-0日

    8番 内藤 鵬 ライトヒット オリックス得点！ オ 2-0 日 ランナー：1塁

  • OUT

    オ1-0日

    7番 山中 稜真 センターツーベースヒット オリックス得点！ オ 1-0 日 ランナー：2塁

  • OUT

    6番 紅林 弘太郎 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 宗 佑磨 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 杉本 裕太郎 レフトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    3番 田宮 裕涼 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 柴田 獅子 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 Ｒ・カストロ セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 来田 涼斗 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 太田 椋 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 西川 龍馬 セカンドライナー 1アウト

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