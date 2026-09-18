CHINTAIは9月17日、日々の暮らしやお金の使い方にまつわる「究極の2択」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年8月17日～8月25日、現在一人暮らしをしている18歳～39歳の男女579名を対象にインターネットで行われた。

最も値上げを実感する支出は「食費」

直近1年で、日々の生活の中に「値上げ」を感じる場面が増えたと思うか尋ねたところ、「とても増えた」(61.0%)、「やや増えた」(31.4%)を合わせ、92.4%が「増えた」と回答した。

値上げを感じる場面が増えた人に、最も値上げを実感する支出を尋ねたところ、「食費(食料品)」が63.2%で最多となった。次いで「外食費」(15.5%)、「水道・光熱費」(7.9%)が続き、食に関する支出で値上げを実感している人が多いことがうかがえる。

回答差が大きかった3つの2択、いずれも出費を抑える選択が7割超

「究極の2択」で回答差が大きかったのは、「雨の日の買い物」「お昼ご飯の内容」「シルバーウィークの過ごし方」だった。雨の日の買い物では、「面倒でも自分で買いに行く(節約重視)」が82.9%、「デリバリーを利用する(苦労キャンセル重視)」が17.1%となった。

また、お昼ご飯の内容では「自分でお弁当や昼食を作る(節約重視)」(80.0%)が、「外食やデリバリーを利用する(苦労キャンセル重視)」(20.0%)を大きく上回っている。シルバーウィークの過ごし方でも、「出費を抑え、お部屋でゆっくりする(おこもりコスパ重視)」(77.7%)が「旅行や外出を楽しむ(体験課金重視)」(22.3%)を上回る結果となった。

いずれも出費を抑える選択が7割を超えており、日常の買い物や食事、休日の過ごし方といった幅広い場面で、節約を意識する傾向がうかがえる。

全体の回答差が大きかった究極の2択

Z世代の60.5%が小さな我慢より固定費見直し

日々の出費の見直しに関する2択では、「動画・音楽・アプリなどのサブスクを解約する(固定費)」が53.7%、「コンビニのお菓子やちょっとした買い物を我慢する(日々の小さな出費)」が46.3%と、全体では拮抗した結果となった。

世代別では、固定費を見直す選択がY世代47.9%に対し、Z世代は60.5%でY世代を12.6ポイント上回った。Y世代では日々の小さな出費を抑える選択がわずかに上回る一方、Z世代では固定費を見直す選択が6割を超えており、世代によって見直す支出に違いが見られた。

「今の楽しみ」を優先するのは、女性46.4%、男性29.4%

男女差が最も大きかったのは、「好きなことを少し我慢してでも将来のために貯金する(投資)」か「好きなこと・推し活にお金を使う(今の楽しみ)」かの2択だった。

全体では、将来のために貯金する選択が62.5%と多数派。男女別に見ると、好きなこと・推し活にお金を使う選択は女性46.4%、男性29.4%で、17.0ポイント差となっている。女性では半数近くが今の楽しみにお金を使う選択をしており、将来への備えと今の楽しみのどちらを優先するかで、男女の回答傾向に違いが見られた。

日々の食料品の買い物では約6割が「タイパ重視」よりも「節約重視」

買い物に関する2択では、「少し手間でも、スーパーでお得に買う(節約重視)」が62.7%、「少し高くても、近くのコンビニでサッと買う(タイパ重視)」が37.3%となった。約6割が近さや手間の少なさより価格のお得さを優先しており、日々の食料品の買い物では時間や手間をかけてでも支出を抑える傾向がうかがえる。

家賃2万円の差なら「静けさ」より「安さ」を優先

住まいに関する2択では、「近隣の生活音などが気になるが、今の家賃より2万円安いお部屋(家賃重視)」が59.2%、「物音がまったく気にならない静かな環境だが、今の家賃より2万円高いお部屋(快適さ重視)」が40.8%だった。約6割が、静かな住環境よりも家賃の安さを優先しており、住まい選びでも支出を抑える傾向が見られた。