日本能率協会総合研究所は9月8日、「メニューからみた食卓調査2026《単身世帯編》」の結果を発表した。同調査は6月4日～10日、全国の20～69歳の単身世帯の男性・女性1,200人を対象に、インターネットで実施した。

普段の食事について、どの程度「手作りしている」と感じるか尋ねたところ、男女とも5割強が「かなり手作りしている」「手作りしている」と答えた。男性は半数を下回り、女性は6割半が手作りしていると回答している。「かなり手作りしている」という意識では、男性は2割を下回り、女性は3割弱だった。

30代は共通して「かなり手作りしている」という意識が低く1割強だった。しかし、女性は40代以降になると「かなり手作りしている」意識が高まり、60代では4割半を占めている。

完全手作り(生鮮食材を自分で切り、調味料も自分で組み合わせて料理を作る)の頻度は、「ほぼ毎回」と「まったくない」の割合がほぼ同程度だった。男性は、「ほぼ毎回」が1割半、「まったくない」が2割強で、女性は「ほぼ毎回」が2割強、「まったくない」が1割となっている。

全年代で最も"完全手作り"率が低いのは、男性50代(3割弱)だった。"完全手作り"「ほぼ毎回」の割合が全年代で最も高かったのは女性60代となった。

惣菜・弁当など、出来合いの食品をそのまま食卓に出す"完全出来合い"について聞くと、約7割が「ほぼ毎回」「よくある」「ときどきある」と答えた。特に男性60代は「ほぼ毎回」と「よくある」を足し上げた割合が半数近くと全年代で最も高い。女性20～30代では「ほぼ毎回」と「よくある」の合計が4割台で高かった。

メニューの作り方・レシピの情報源について尋ねると、男女とも「インターネットのレシピサイト・まとめサイト」が最も多かった(3割前後)。かつて上位にあがっていた「母親」は減少が続き、一人暮らし全体で1割を下回っている。女性20～30代では、「SNS：Instagram」の存在が3割台で多く、20代では最も多かった。

100を超えるメニューに関して、「月1以上食卓に登場するメニュー」「手作りが多いメニュー」「冷凍食品を利用するメニュー」「レトルト・インスタント食品を利用するメニュー」「惣菜・弁当を利用するメニュ」について聞いた。「みそ汁」は月1以上食卓に登場するメニューとして最も高かった。

その調理・利用形態をみると、手作りの割合が最も高いものの、インスタント利用が男性は約3割、女性も2割半で、既婚女性と比べて手作りの割合が低かった。男性では、上位メニューの「カレー」は手作りよりもレトルト利用の割合が高かった。