一人暮らしだからこそ、将来への備えは自分次第。単身世帯の貯蓄額は、年代によってどれくらい変わるのでしょうか。今回は、金融経済教育推進機構（J-FLEC）のデータをもとに、単身世帯の平均貯蓄額を年代別に紹介します。

◆単身世帯の平均貯蓄額は？

J-FLECが2025年に実施した「家計の金融行動に関する世論調査」によると、単身世帯全体の平均貯蓄額は919万円、中央値は130万円でした。

平均額は、一部の高額資産保有世帯によって引き上げられる傾向があり、実感より高く感じる場合があります。より多くの世帯の実態に近い数字として、中央値も参考になるでしょう。

※ここでいう「貯蓄額」は、J-FLECの調査における「金融資産保有額」を指します。金融資産とは、運用のため、または将来に備えて蓄えているお金のことで、日常的な出し入れに使う預貯金は含みません。

◆年代別に見る単身世帯の貯蓄額

単身世帯の貯蓄額を年代別に見ると、次のようになります。

平均額は年代が上がるにつれて着実に増えていきますが、中央値は30代から50代にかけて100万円台で大きな変化がなく、60代になって300万円まで増えています。多くの単身世帯にとって、貯蓄がまとまって増えるのは60代以降という実態がうかがえます。

◆単身世帯で「貯蓄がない人」はどれくらい？

金融資産を保有していない世帯（貯蓄がない世帯）の割合を年代別に見ると、20代33.2％、30代32.3％、40代32.1％、50代35.2％、60代30.4％と、いずれの年代でも3割台にのぼります。

※「貯蓄がない世帯」とは、金融資産を保有していないと回答した世帯を指します。日常生活用の預貯金はここでいう金融資産には含まれないため、まったくお金がない世帯という意味ではありません。

◆まとめ

今回は、単身世帯の平均貯蓄額を年代別に紹介しました。平均貯蓄額は、一部の高額資産保有世帯によって全体が引き上げられ、多くの人の実感より高めに出ることがあります。また、貯蓄額はライフステージによっても大きく変わるもの。平均の数字だけに一喜一憂せず、自分のライフプランに合った貯蓄を目指していきましょう。

＜参考＞

金融経済教育推進機構（J-FLEC）「家計の金融行動に関する世論調査2025年」

＜調査世帯数＞

20歳代：548／30歳代：325／40歳代：324／50歳代：366／60歳代：418

文＝All About 編集部