コスモエネルギーホールディングスは茨城県神栖市にて「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 神栖 〜風が運ぶエネルギーと神栖の豊かな海にふれ、未来の環境について考えよう〜」を開催する。開催予定日時は9月26日。

「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 神栖」を開催

同イベントでは清掃活動に加え、ペットボトルキャップを活用したキーホルダー・しおり作りや環境について学べるクイズラリーなどの体験型コンテンツ、TOKYO FMパーソナリティとゲストによるトークショーなどを実施する。

【イベント概要】

●開催日時(予定)：9月26日 10時00分〜12時40分終了(受付：9時30分〜10時00分) ※雨天決行

●開催場所：波崎海水浴場および波崎体育館 ※当日の受付場所は、当選者へメールで告知する。

●イベントMC：LOVE、中西 哲生

●ゲスト：名良橋 晃(鹿島アントラーズOB)

●主催：TOKYO FM

●協賛：コスモエネルギーホールディングス

●後援：神栖市、神栖市教育委員会

●参加費：無料

●清掃後イベント：TOKYO FM のパーソナリティ LOVEと中西哲生、名良橋晃によるトークショー、クイズラリー、ワークショップ、つみれ入りみそ汁のふるまい

●参加特典：オリジナルトートバッグ(クイズラリー参加者のみ)

●応募方法：インターネット専用ページより事前申込( https://www.tfm.co.jp/earth/kamisu2026/ )

※当日の参加受付は行なわない。



QRコード

●募集定員：300名(応募者多数の場合は抽選)

●応募締切：9月10日



■清掃活動に加えトークショー、クイズラリー、ワークショップなど実施

開催地である神栖市は、一年を通して安定した風が吹くことから、風力発電を行うのに適した地域とされている。

イベントでは風力発電をはじめとするエネルギーや、同社グループが推進するSAF(Sustainable Aviation Fuel:持続可能な航空燃料)や廃食用油・ペットボトルキャップの資源循環について、体験を通じて学ぶことができる。

＜これまでに実施したクリーン・キャンペーンの様子＞

当日は清掃活動に加え、TOKYO FMのパーソナリティであるLOVEさんと中西 哲生さんをMCに、鹿島アントラーズOBの名良橋 晃さんをゲストに迎えたトークショーも実施する。

左から名良橋 晃氏、LOVE氏、中西 哲生氏

また、環境について学べるクイズラリーや、参加者が持参したペットボトルキャップからキーホルダーやしおりを作るアップサイクルワークショップなど、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツを用意している。

＜アップサイクルワークショップ内容＞

クイズラリー参加者には、「コスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ」をプレゼント。クリーン・キャンペーン終了後には地元食材の入った「つみれ」のみそ汁を提供し、海や地域の恵みに親しめる内容としている。

＜クイズラリー参加特典＞

コスモ アースコンシャス アクト オリジナルトートバッグ ※写真はイメージ

このほか、会場にはSAFの原料となる廃⾷用油の回収BOXを設置。家庭の廃食用油を持参してもらい、回収に協力することで、サステナブルな取り組みをより身近に感じられる機会を提供する。