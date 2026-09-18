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【ヤ 3-1 Ｄ】
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試合終了
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 サードダブルプレイ 3アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 牧 秀悟 ショートライナー 1アウト
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OUT
守備交代：キャッチャー 鈴木 叶 に代わって 8番 古賀 優大
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OUT
守備交代：ライト 増田 珠 に代わって 7番 丸山 和郁
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OUT
投手交代：ピッチャー 星 知弥 に代わって 1番 Ｎ・ウォルターズ
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OUT
4番 並木 秀尊 サードフライ 3アウト
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OUT
3番 伊藤 琉偉 サードフィルダースチョイス ランナー：1、2塁
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OUT
2番 岩田 幸宏 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 内山 壮真 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 Ｊ・エンカーナシオン に代わって 9番 佐々木 千隼
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OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 3アウト
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OUT
守備交代：セカンド 田中 陽翔 に代わって 9番 内山 壮真
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OUT
投手交代：ピッチャー 山野 太一 に代わって 7番 星 知弥
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OUT
1番 度会 隆輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 Ｊ・エンカーナシオン ショートゴロ 2アウト
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OUT
ヤ3-1Ｄ
山野 太一 がワイルドピッチ ＤｅＮＡ得点！ ヤ 3-1 Ｄ
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OUT
山野 太一 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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OUT
代打：吉野 光樹 に代わって 9番 Ｊ・エンカーナシオン
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OUT
8番 林 琢真 空振り三振 1アウト
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OUT
7番 井上 朋也 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
守備交代：レフト 代走 並木 秀尊 に代わって 4番 並木 秀尊
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OUT
8番 鈴木 叶 ショートフライ 3アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 空振り三振 2アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 吉野 光樹
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OUT
ヤ3-0Ｄ
6番 松下 歩叶 センターヒット ヤクルト得点！ ヤ 3-0 Ｄ ランナー：1、2塁
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OUT
5番 赤羽 由紘 敬遠 ランナー：1、2、3塁
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OUT
1塁ランナー並木 秀尊 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
守備交代：キャッチャー 松尾 汐恩 に代わって 6番 古市 尊
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OUT
代走：1塁ランナー Ｄ・サンタナ に代わって 4番 並木 秀尊
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OUT
ヤ1-0Ｄ
4番 Ｄ・サンタナ ライトヒット ヤクルト得点！ ヤ 1-0 Ｄ ランナー：1、3塁
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OUT
3番 伊藤 琉偉 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 岩田 幸宏 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 増田 珠 ファーストファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 片山 皓心 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
6番 松尾 汐恩 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 牧 秀悟 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 ファーストライナー 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト 代走 赤羽 由紘 に代わって 5番 赤羽 由紘
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OUT
9番 山野 太一 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1塁ランナー赤羽 由紘 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
7番 田中 陽翔 セカンドライナー 2アウト
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OUT
6番 松下 歩叶 センターフライ 1アウト
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OUT
代走：1塁ランナー Ｊ・オスナ に代わって 5番 赤羽 由紘
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OUT
5番 Ｊ・オスナ ショートヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 片山 皓心 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 林 琢真 キャッチャーゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ショート 代走 伊藤 琉偉 に代わって 3番 伊藤 琉偉
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 長岡 秀樹 に代わって 3番 伊藤 琉偉
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OUT
3番 長岡 秀樹 デッドボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー岩田 幸宏 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 岩田 幸宏 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 増田 珠 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
9番 山野 太一 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
7番 井上 朋也 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 サードライナー 2アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 見逃し三振 2アウト
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OUT
6番 松下 歩叶 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 センターフライ 3アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
5番 Ｊ・オスナ ファーストフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ ファーストゴロ 2アウト
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OUT
3番 長岡 秀樹 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
9番 片山 皓心 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 林 琢真 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
7番 井上 朋也 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 増田 珠 サードゴロ 2アウト
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OUT
9番 山野 太一 見逃し三振 1アウト
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OUT
6番 松尾 汐恩 セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトフライ 2アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 ショートゴロ 1アウト
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OUT
8番 鈴木 叶 ライトフライ 3アウト
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7番 田中 陽翔 フォアボール ランナー：1、2塁
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6番 松下 歩叶 フォアボール ランナー：1塁
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5番 Ｊ・オスナ サードゴロ 2アウト
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4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 牧 秀悟 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 蝦名 達夫 レフトフライ 2アウト
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1番 度会 隆輝 センターフライ 1アウト
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3番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 3アウト
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2番 岩田 幸宏 セカンドライナー 2アウト
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OUT
1番 増田 珠 ショートゴロ 1アウト
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