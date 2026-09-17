「かなり制球が良くなっている」今永昇太、9月は3戦連続QS！？　被本塁打…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手は、16日（日本時間17日）に行われたアトランタ・ブレーブス戦に先発し、これで9月に入って3試合連続のクオリティスタート（QS）となった。この3試合の自責点はわずか4、投球回は18.0回に抑えており、今季序盤の制球難を乗り越え結果を出していると、米メディア『ブリーチャー・ネイション』が報じている。

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8月末にかけて今永は制球に苦しみ、5月下旬以降の防御率は4.97、直近6試合に限れば5.22まで悪化し、本塁打も11本を浴びていた。



8月30日のシンシナティ・レッズ戦後、クレイグ・カウンセル監督は今永のローテーション残留を問われたが、「今永は悪いシーズンを送っているわけではない。



かなり良いシーズンだと思う」と一蹴し、「我々には彼が必要だ。彼には良い成績を残してもらう必要がある。



だからこそ、我々は彼がもっと良くなる手助けをしなければならない」と続けた。



その言葉が現実となりつつある。











前夜のブレーブス戦でも今永は安定した投球を披露し、制球が定まり、球にも力強さが戻って、相手の空振りを量産できるようになっているという。



同メディアは「今永の制球はかなり良くなっており、投球にも力強さが戻ってスウィング＆ミスを量産できている」とした上で、「本塁打の多さは今後も消えない懸念材料であり、正直なところポストシーズンでの先発起用には迷いを覚える」と率直に認めている。



それでも、「カブスが深く勝ち進むのであれば、たとえ打順を2巡目までに限定してでも、今永の好投をどこかで組み込む必要が出てくるだろう」と分析している。



シーズン通算では30試合に先発して168.1回を投げ、防御率3.80（リーグ平均を8%上回る内容）、奪三振率24.0%、与四球率5.4%、バレル率9.7%、強い打球の割合を示すハードヒット率は36.3%を記録している。



また、同メディアは「今永は登板時の注目度が高く早くから結果を残してきた分、他の先発投手より厳しい目で見られがちだが、それは公平とは言えない。



結果全体を見れば、その内容は十分に堅実なものだ」とし、通算成績を見れば信頼に値する投手だと結論づけた。



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