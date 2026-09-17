







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、負傷者リスト（IL）入り後初めてティー打撃を行い、復帰へ向けて一歩前進した。デーブ・ロバーツ監督は状態が良かったことを明かしたが、いつメジャー復帰できるかはまだ未定のようだ。米メディア『ESPN』が報じている。



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大谷は右上腕二頭筋の炎症によって9月8日（日本時間9日）から15日間のILに入っている。今回のティー打撃は、IL入り後初めてバットを振った機会となった。



現在、大谷は遠征には同行していないものの、ロサンゼルスでトレーニングと治療を継続している。ティー打撃後の状態も良好だったという。



ロバーツ監督は今後の具体的なメニューについては明言しなかったが、段階的に負荷を高めながら復帰へ向かう方針を説明した。



さらに、大谷の復帰時期についてロバーツ監督は「実現するかどうかは未定だが、レギュラーシーズンの数試合には復帰してプレーしてくれると期待している。だたし、それが何試合になるかはわからない」と言及した。



ポストシーズンを見据えると、少しでも大谷の実戦感覚を取り戻すために、打席に立つ機会を作った方がいいのは間違いない。しかし、大谷が万全ではない状態で出場させることもリスクであるため、ロバーツ監督には難しい判断が迫られるだろう。











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