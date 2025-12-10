TBSで10日、嵐の二宮和也がMCを務める『ニノなのにSP』(20:54～22:57)が放送される。

『ニノなのに』は、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げるギャップ検証バラエティ。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務める。

今回のスタジオゲストは、前原瑞樹、清春、後藤輝基、大友花恋、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中の関水渚が登場。これまで同様、MCは二宮「なのに」司会は前原が務めることに。

前原は火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の番宣での出演かと思いきや、最終回は『ニノなのに』放送日の前日で、最終回後“なのに”番宣出演という異例の事態に。共演経験のある大友はあまりに緊張する前原に「今まで見たことのない（顔の）白さ」とツッコむ場面も。

今回は、3本立てのVTR企画に加え、収録中の中継検証など、さまざまな「なのに」を検証していく。

地図アプリの所要時間は本当か?

どこかに出かける時、多くの人が参考にしている地図アプリ。地図アプリ上に出る移動所要時間は本当に正確なのか。番組の収録時間である“2時間30分”をリミットに、「本当に2時間30分でそこまで行ける?」と思う場所を3箇所厳選。収録が終わるまでにスタジオに辿り着けるのかをリアル中継検証。検証に参加するのは、高尾山山頂から収録スタジオに向かう吉田仁人（M!LK）、新潟県の海岸から収録スタジオに向かう菅田琳寧（B＆ZAI）、そして収録スタジオから熱海へ行き温泉に入浴し、また収録スタジオに戻るワタリ119の3人。果たして、収録時間内に辿り着けるのか?

何が早いか検証～紅葉編～ in河口湖

ゴールデンウィーク、通勤ラッシュ、お盆など、様々な時期・時間の移動手段は何が一番早いのかを検証してきた番組恒例の好評企画。今回の舞台は、年々来客数が増加している大人気観光スポット・河口湖。紅葉シーズンに、効率的かつ存分に楽しむためには河口湖を何で一周するのが一番早いのか? 今回検証に参加するのは、自動車で河口湖を1周する金子貴俊、自転車で河口湖を1周する塚田僚一（A.B.C-Z）、そして河口湖をスワンボートで横断する本高克樹（B＆ZAI）の3人。果たして誰が一番早くゴールできるのか?

スマホ1つでシェフが作った料理を再現できるのか?

最近のAIは料理の写真を読み取ればどんな食材を使用しているのか分析できるという。そこで、この機能を使って一流シェフの料理を分析し同じ料理を作れるのか大検証。今回は、「ミシュランガイド東京」のセレクテッドレストランに3年連続で選出された、ラ・ボンヌターブルのオーナーシェフが作った至高の料理をゆめぽてが再現する。想像以上のゆめぽての“勘の良さ”と“手際の良さ”にシェフもスタジオも大盛り上がり!? 果たしてどこまで再現できるのか?

福士蒼汰が参戦! 偶然なのに必然検証第2弾

「街で偶然友達と出会う」「道端で偶然財布を拾う」など、偶然だと思うことは全て計算でき、必然で起きていると提唱する研究家・平林純先生とアシスタントのすがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）が、街でさまざまな偶然と思える事象を調査。身長183㎝の福士蒼汰の身長を超える人と出会えるのは何%の確率なのか? “港区で犬を散歩している人が社長の確率は5人に2人”は本当なのか? 今回は福士とともに赤坂の街を調査する。

