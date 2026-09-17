NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」は、小芝風花さん、木村昴さん、ハライチ澤部佑さんが出演する新TVCMコミックシーモア「3人のマンガ好き 無料ドーン」篇を2026年9月17日より全国で順次放映開始する。

新TVCMでは、コミックシーモアの魅力の1つである、“人気・話題のマンガを1冊まるごと無料で楽しめる作品が豊富にそろっている点”にフォーカス。日頃からマンガを読む方にも、そうでない方にも、1冊まるごと無料で読めるワクワク感やおトク感を通じて、コミックシーモアならではのマンガの楽しさを体感していただけるストーリーとなっている。

さらに、本CMの公開を記念して、CM内に登場する「七つの大罪」「スキップとローファー」などの作品を、日替わりでおトクに楽しめる24時間限定の全巻無料キャンペーンを開催する。

コミックシーモア「3人のマンガ好き 無料ドーン」篇

スマホでコミックシーモアを見ていた澤部さんが「まるごと無料マンガが多すぎ～!」と感動。小芝さんと木村さんが「まるごと?」と反応する。

澤部さんがそれに対して、「無料ドーン!」と勢いよくポーズを決めると、大きな「0円」マークとともに、「人気マンガ一冊まるごと!」「日曜は全巻まるごと!」と次々に作品が飛び出す。頭の上に手で「0」を作ったりしながら大盛り上がりする澤部さんと木村さん。壁一面に広がる「0円」マークと無料マンガの数々に、スマホを手にした小芝さんと木村さんも「こんなに読んでいいんですか～!?」と目を輝かせて大興奮。「0円」マークを頭にはめた澤部さんが「1回読んで!」と笑顔でアピールし、締めくくる。

24時間限定全巻無料&無料キャンペーン

コミックシーモア「3人のマンガ好き 無料ドーン」篇に登場する作品が9月17日から8日間、1作品ずつ日替わりで24時間限定全巻無料で読めるキャンペーンを実施する。

さらに、全巻無料作品に7日間ご利用いただける30％OFFクーポンをプレゼント。その他、シーモアコミックス作品の無料キャンペーン(最大15巻無料) や1,000ポイントが当たるXキャンペーンも同時開催する。作品ごとにキャンペーン実施日、対象冊数は異なるため、コミックシーモアの特設ページを確認すること。

全巻無料対象作

「七つの大罪」期間：2026年9月17日(木)00：00～9月17日(木)23：59

「この男は人生最大の過ちです【描き下ろしおまけ付き特装版】」期間：2026年9月18日(金)00：00～9月18日(金)23：59

「月華国奇医伝」期間：2026年9月19日(土)00：00～9月19日(土)23：59

「19番目のカルテ 徳重晃の問診」期間：2026年9月20日(日)00：00～9月20日(日)23：59

「スキップとローファー」期間：2026年9月21日(月)00：00～9月21日(月)23：59

「こっち向いてよ向井くん」期間：2026年9月22日(火)00：00～9月22日(火)23：59- 「ブルーピリオド」期間：2026年9月23日(水)00：00～9月23日(水)23：59

「ヲタクに恋は難しい」期間：2026年9月24日(木)00：00～9月24日(木)23：59

シーモアコミックス無料対象作品

「壊職代行」4巻無料

「十億のアレ。～吉原いちの花魁～」8巻無料

「低体温男子になつかれました。」4巻無料

「デブとラブと過ちと!」15巻無料 ・「東郷家へ嫁いだ話」5巻無料

「とって食ったりしねぇから～元ヤンくんとの恋事情～」1巻無料

「魔王の愛妻は愛されない」3巻無料

「ゆかりくんはギャップがずるい」3巻無料

Xキャンペーン

コミックシーモアX公式アカウント( https://x.com/comic_cmoa )をフォローし、対象の投稿をリポストした方の中から抽選で100名に1,000シーモアポイントをプレゼントする。応募条件等、詳しくは特設ページを確認のこと。

各キャンペーン実施期間＞