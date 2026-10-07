マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年8月31日～9月13日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。

20代男性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける Shin Heebin(脚色)・TEAM PINKSHARK(作画)・KORITA(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 2 剣を喰らうソードマスター yangmyeong(作画)・JINBEOM(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 3 モブ悪役がアカデミーで生き残るには KORITA(原作)・GREENKIRIN(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 4 星剣のソードマスター juno(作画)・Hong Dae Ui(脚色)・Q10(原作) LINEマンガ ファンタジー・SF 5 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～ 江藤俊司 , 疾狼 , 3rd Ie , Studio No.9 Studio No.9 ファンタジー・SF 6 俺だけレベルMAXなビギナー WAN.Z(redice studio)(脚色)・Maslow(原作)・swingbat(作画) LINEマンガ ファンタジー・SF 7 ナノ魔神 画・GGBG / 脚色・Great H / 原作・HANJUNG WOLYA LINEマンガ ファンタジー・SF 8 隣の席のエンジニアさんが転職したいようです。 Woo Si-mok(原作)・Lee Ha-an(作画) LINEマンガ 恋愛 9 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 10 外見至上主義 T.Jun LINEマンガ ファンタジー・SF

1位は『元傭兵の魔法教師はワガママ令嬢を躾ける』、第2位は『剣を喰らうソードマスター』、第3位は『モブ悪役がアカデミーで生き残るには』がランクイン。

20代女性編

順位 タイトル 作者 出版社 ジャンル 1 枯れた花に涙を Gae LINEマンガ 恋愛 2 幼馴染コンプレックス EUNHI LINEマンガ 恋愛 3 うるわしの宵の月 やまもり三香 講談社 恋愛 4 みいちゃんと山田さん 亜月ねね 講談社 ヒューマンドラマ 5 悪役令嬢たちは揺るがない 赤羽にな , 八月八 , 春野薫久 KADOKAWA ファンタジー・SF 6 女の園の星 和山やま 祥伝社 コメディ・ギャグ 7 君に届け 椎名軽穂 集英社 その他 8 魔入りました！入間くん 西修 秋田書店 ファンタジー・SF 9 伯爵家の秘められた侍女 MIDNIGHT STUDIO(作画)・Baekjua(原作)・TON(脚色) LINEマンガ ファンタジー・SF 10 noicomi鬼の花嫁 富樫じゅん , クレハ スターツ出版 恋愛

1位は『枯れた花に涙を』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『うるわしの宵の月』がランクイン。

Pick Up!

今回のピックアップ作品は、20代女性編第3位『うるわしの宵の月』(やまもり三香、講談社)。2026年1月にはアニメ化、2026年10月23日からは、 主演・道枝駿佑、ヒロイン・安斉星来で映画化もされる人気作品がランクインしました。

容姿端麗・スマートなふるまいで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵は、少女漫画のヒーローみたい、と憧れられていることに複雑な思いを抱いていた。そんな時突然出会ったのは、同じく「王子」と呼ばれる一つ上の男子、市村先輩。彼のちょっと失礼な物言いに全然王子っぽくないと思っていた宵は……。ともに「王子」と呼ばれる男女の青春ラブストーリー。

他にも「LINEマンガ」では人気作品を多数連載中! 気になる作品をぜひチェックしてみてくださいね。