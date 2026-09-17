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【Ｄ 2-1 ヤ】
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試合終了
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OUT
7番 田中 陽翔 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 Ｊ・オスナ センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ
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OUT
8番 戸柱 恭孝 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
7番 林 琢真 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 阪口 皓亮
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OUT
4番 赤羽 由紘 見逃し三振 3アウト
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OUT
3番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫
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OUT
守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅
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OUT
守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 筒香 嘉智
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OUT
守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 3番 佐野 恵太
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OUT
守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 伊勢 大夢
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 9番 大西 広樹
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OUT
4番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 代走 赤羽 由紘 に代わって 4番 赤羽 由紘
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OUT
投手交代：ピッチャー 代走 鈴木 叶 に代わって 9番 石原 勇輝
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OUT
1番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト
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OUT
代走：1塁ランナー 山田 哲人 に代わって 9番 鈴木 叶
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OUT
9番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
代打：奥川 恭伸 に代わって 9番 山田 哲人
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OUT
8番 内山 壮真 セカンドヒット ランナー：1、2塁
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OUT
Ｄ2-1ヤ
7番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ Ｄ 2-1 ヤ ランナー：1塁
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OUT
6番 古賀 優大 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 Ｊ・オスナ ファーストファウルフライ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
代走：2塁ランナー Ｄ・サンタナ に代わって 4番 赤羽 由紘
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 代打 井上 朋也 に代わって 9番 浜地 真澄
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OUT
2番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 サードヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 井上 朋也 空振り三振 2アウト
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OUT
代打：石田 裕太郎 に代わって 9番 井上 朋也
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OUT
8番 戸柱 恭孝 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
3番 増田 珠 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 岩田 幸宏 見逃し三振 1アウト
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OUT
7番 林 琢真 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 セカンドフライ 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 奥川 恭伸 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
8番 内山 壮真 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 田中 陽翔 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 古賀 優大 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
5番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
1塁ランナー長岡 秀樹 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト ランナー：2塁
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OUT
3番 増田 珠 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 石田 裕太郎 ファーストファウルフライ 3アウト
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OUT
8番 戸柱 恭孝 敬遠 ランナー：1、2塁
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OUT
7番 林 琢真 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 ショートフライ 1アウト
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
Ｄ2-0ヤ
4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 ヤ
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OUT
1番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 奥川 恭伸 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 内山 壮真 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 田中 陽翔 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 見逃し三振 3アウト
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OUT
Ｄ1-0ヤ
2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 ヤ
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OUT
1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト
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OUT
9番 石田 裕太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 古賀 優大 ファーストダブルプレイ 3アウト
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OUT
5番 Ｊ・オスナ セカンドファウルフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｄ・サンタナ センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
7番 林 琢真 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 増田 珠 センターフライ 3アウト
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OUT
2番 長岡 秀樹 サードゴロ 2アウト
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OUT
1番 岩田 幸宏 レフトフライ 1アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 レフトフライ 3アウト
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト
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