2026.09.17 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ＤｅＮＡ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 7 0
ヤクルト 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0
  • 【Ｄ 2-1 ヤ】
  • 試合終了
  • OUT

    7番 田中 陽翔 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 古賀 優大 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ センターフライ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 伊勢 大夢 に代わって 9番 Ｓ・レイノルズ

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ピッチャーゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 大西 広樹 に代わって 9番 阪口 皓亮

  • OUT

    4番 赤羽 由紘 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ライト 度会 隆輝 に代わって 6番 蝦名 達夫

  • OUT

    守備交代：センター 蝦名 達夫 に代わって 5番 神里 和毅

  • OUT

    守備交代：サード 宮﨑 敏郎 に代わって 4番 筒香 嘉智

  • OUT

    守備交代：ファースト 筒香 嘉智 に代わって 3番 佐野 恵太

  • OUT

    守備交代：レフト 佐野 恵太 に代わって 1番 度会 隆輝

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 浜地 真澄 に代わって 9番 伊勢 大夢

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 石原 勇輝 に代わって 9番 大西 広樹

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 赤羽 由紘 に代わって 4番 赤羽 由紘

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代走 鈴木 叶 に代わって 9番 石原 勇輝

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    代走：1塁ランナー 山田 哲人 に代わって 9番 鈴木 叶

  • OUT

    9番 山田 哲人 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    代打：奥川 恭伸 に代わって 9番 山田 哲人

  • OUT

    8番 内山 壮真 セカンドヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    Ｄ2-1ヤ

    7番 田中 陽翔 ライトヒット ヤクルト得点！ Ｄ 2-1 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    6番 古賀 優大 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ ファーストファウルフライ 1アウト ランナー：2塁

  • OUT

    代走：2塁ランナー Ｄ・サンタナ に代わって 4番 赤羽 由紘

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    投手交代：ピッチャー 代打 井上 朋也 に代わって 9番 浜地 真澄

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 サードヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 井上 朋也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    代打：石田 裕太郎 に代わって 9番 井上 朋也

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 キャッチャーファウルフライ 1アウト

  • OUT

    3番 増田 珠 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 ショートダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 センターヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 内山 壮真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    7番 田中 陽翔 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 牧 秀悟 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    6番 古賀 優大 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 Ｊ・オスナ フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    1塁ランナー長岡 秀樹 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    4番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    3番 増田 珠 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 石田 裕太郎 ファーストファウルフライ 3アウト

  • OUT

    8番 戸柱 恭孝 敬遠 ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 林 琢真 空振り三振 2アウト

  • OUT

    6番 蝦名 達夫 ショートフライ 1アウト

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    Ｄ2-0ヤ

    4番 筒香 嘉智 ライトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 2-0 ヤ

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 奥川 恭伸 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 内山 壮真 ファーストゴロ 1アウト ランナー：2塁

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    7番 田中 陽翔 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    3番 佐野 恵太 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    Ｄ1-0ヤ

    2番 牧 秀悟 レフトホームラン ＤｅＮＡ得点！ Ｄ 1-0 ヤ

  • OUT

    1番 度会 隆輝 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    9番 石田 裕太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 古賀 優大 ファーストダブルプレイ 3アウト

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    5番 Ｊ・オスナ セカンドファウルフライ 1アウト

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    4番 Ｄ・サンタナ センターヒット ランナー：1塁

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    8番 戸柱 恭孝 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    7番 林 琢真 センターフライ 2アウト

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    6番 蝦名 達夫 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 宮﨑 敏郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 筒香 嘉智 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 増田 珠 センターフライ 3アウト

  • OUT

    2番 長岡 秀樹 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 岩田 幸宏 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    3番 佐野 恵太 レフトフライ 3アウト

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    2番 牧 秀悟 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 度会 隆輝 ショートゴロ 1アウト

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