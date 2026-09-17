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【西 2-4 日】
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試合終了
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OUT
6番 長谷川 信哉 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン ライトフライ 1アウト
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OUT
守備交代：サード 野村 佑希 に代わって 9番 山縣 秀
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OUT
守備交代：セカンド 山縣 秀 に代わって 4番 奈良間 大己
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OUT
投手交代：ピッチャー 堀 瑞輝 に代わって 10番 柳川 大晟
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OUT
守備交代：レフト 代走 細川 凌平 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
4番 野村 佑希 サードゴロ 3アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 隼輔 に代わって 10番 中村 祐太
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OUT
3番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
2番 五十幡 亮汰 空振り三振 1アウト
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OUT
1塁ランナー細川 凌平 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
代走：1塁ランナー 西川 遥輝 に代わって 1番 細川 凌平
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OUT
1番 西川 遥輝 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
守備交代：ショート 代打 外崎 修汰 に代わって 2番 滝澤 夏央
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OUT
守備交代：セカンド 滝澤 夏央 に代わって 9番 外崎 修汰
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OUT
投手交代：ピッチャー 豆田 泰志 に代わって 10番 佐藤 隼輔
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OUT
3番 小島 大河 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 滝澤 夏央 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 外崎 修汰 空振り三振 1アウト
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OUT
代打：源田 壮亮 に代わって 9番 外崎 修汰
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OUT
守備交代：センター 西川 遥輝 に代わって 2番 五十幡 亮汰
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OUT
守備交代：レフト 郡司 裕也 に代わって 1番 西川 遥輝
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OUT
投手交代：ピッチャー 達 孝太 に代わって 10番 堀 瑞輝
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OUT
9番 山縣 秀 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 進藤 勇也 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 ライトフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 黒木 優太 に代わって 10番 豆田 泰志
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OUT
8番 古賀 悠斗 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 平沢 大河 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 長谷川 信哉 ピッチャーゴロ 1アウト
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OUT
6番 水野 達稀 センターフライ 3アウト
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OUT
5番 万波 中正 ショートゴロ 2アウト
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OUT
西2-4日
4番 野村 佑希 センターホームラン 日本ハム得点！ 西 2-4 日
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OUT
3番 清宮 幸太郎 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 菅井 信也 に代わって 10番 黒木 優太
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OUT
5番 渡部 聖弥 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
3番 小島 大河 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 郡司 裕也 レフトフライ 3アウト
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OUT
1番 西川 遥輝 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 山縣 秀 見逃し三振 1アウト
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OUT
西2-3日
8番 進藤 勇也 レフトホームラン 日本ハム得点！ 西 2-3 日
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OUT
9番 源田 壮亮 見逃し三振 3アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 センターフライ 2アウト
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OUT
7番 平沢 大河 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 センターフライ 3アウト
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OUT
6番 水野 達稀 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 レフトフライ 1アウト
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OUT
6番 長谷川 信哉 ライトフライ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
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OUT
西2-2日
4番 Ｔ・ネビン ライトホームラン 西武得点！ 西 2-2 日
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OUT
3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
西0-2日
4番 野村 佑希 ライトヒット 日本ハム得点！ 西 0-2 日 3アウト
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OUT
西0-1日
ライト Ａ・カナリオが悪送球 日本ハム得点！ 西 0-1 日 ランナー：2、3塁
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OUT
西0-0日
3番 清宮 幸太郎 ライトヒット ランナー：2、3塁
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OUT
2番 郡司 裕也 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 西川 遥輝 ショートヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 山縣 秀 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 進藤 勇也 センターフライ 1アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ キャッチャーファウルフライ 3アウト
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OUT
9番 源田 壮亮 見逃し三振 2アウト
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OUT
8番 古賀 悠斗 ライトファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 水谷 瞬 サードゴロ 3アウト
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OUT
6番 水野 達稀 サードゴロ 2アウト
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OUT
5番 万波 中正 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
7番 平沢 大河 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 長谷川 信哉 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 野村 佑希 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 清宮 幸太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
2番 郡司 裕也 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 西川 遥輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 小島 大河 ショートゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 滝澤 夏央 サード送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ フォアボール ランナー：1塁
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