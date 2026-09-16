ロッテは16日、マリーンズオンラインストアで山口航輝外野手の8月度「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズの受注販売を開始したことを発表した。

山口は８月度、24試合に出場し、打率.302、安打29、本塁打10、打点17の成績を残し、プロ8年目で初のパ・リーグ打者部門の月間MVPに選出された。販売する記念グッズは、直筆サイン入りボールやフォトパネルの数量限定販売に加え、記念Tシャツやフェイスタオルなど計20商品のラインナップとなる。

販売はマリーンズオンラインストアで9月23日23時59分まで受注している。詳細はマリーンズオンラインストアにて。

▼ 山口航輝外野手 コメント

「月間MVPを受賞することができ、素直に嬉しいです。ここ2年間、思うようにいかない時も支えてくれた家族やファンの皆様のおかげです。これからもホームランと打点でチームの流れを変えるバッティングを見せます！この記念グッズとともに、熱いご声援をよろしくお願いします！」

▼ 山口航輝外野手 8月度「大樹生命月間MVP賞」受賞記念グッズ 商品一例

・直筆サイン入りフォトパネル（限定50個、証明書付き）：35,000円

・直筆サイン入りボール（背面デザインアクリルケース付き）（限定9個、証明書付き）：50,000円

・記念ユニホーム（DTF加工/サイズ：S、M、L、O）：17,000円

・フェイスタオル（デザイン:メインビジュアル/直筆メッセージ）：2,000円

・Tシャツ（カラー:ブラック、ホワイト/サイズ：S、M、L、XL） 3,800円

・トートバッグ：4,000円

※全て税込み