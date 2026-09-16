「屈辱的な大敗を払拭」岡本和真、敗戦翌日に打順5番へ！　連続安打途切れ…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手は、16日（日本時間17日）に行われたデトロイト・タイガース戦で、打順6番から5番に引き上げられて起用されている。前日15日の同カードで1-10の大敗を喫した翌日の采配で、岡本自身は直近8試合中7試合で安打を放つなど好調を維持していると、米メディア『ヘビー・コム』が報じた。

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ブルージェイズは今季、ア・リーグのワイルドカード争いを続けており、シーズン終盤に差し掛かるこの時期の黒星は、チームにとって大きな痛手となっている。



この敗戦を受け、指揮官は打順を組み替え、岡本を6番から5番に引き上げた。



その理由について、同メディアは「岡本がトロントの打順で昇格したのは、彼自身が絶好調の真っ只中にあるからだ。



現在5試合連続安打中で、直近8試合のうち7試合でヒットを放っている。



この活躍により、彼はトロントの終盤戦で好調を維持している」と分析。



空いた6番にはジョシュ・スミス内野手が入っている。











5番は得点機での勝負強さが求められる打順であり、指揮官が岡本に寄せる信頼がうかがえる采配だ。



今季ここまで146試合に出場している岡本は、本塁打33本、88打点、打率.236をマークする。



渡米1年目のシーズンからチームトップクラスの長打力を発揮し、打線の軸としての役割を担ってきた。



終盤戦に入ってもその勢いは衰えておらず、今回の打順引き上げも、苦しむ打線を牽引する存在として指揮官が寄せる期待の表れと言える。



この日は無安打に終わった岡本だが、チームは5-1で勝利をおさめており、前日の大敗を払拭する結果となった。



同メディアも「勝利を収め、スイープ負けを回避」と伝えている。



接戦が続くワイルドカード争いの終盤戦だけに、一つ一つの白星の重みは大きい。



岡本の勢いがそのままチームの立て直しに繋がるか、今後の戦いぶりが注目される。



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