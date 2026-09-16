「調子を上げてきている」菊池雄星、復帰後は別人の安定感。スイープ達成…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手は、16日（日本時間17日）に行われるシアトル・マリナーズ戦（3連戦最終戦）に先発する予定で、故障離脱からの復帰後は安定した投球を続けている。エンゼルスはこのシリーズを2連勝で迎えており、菊池の好投に期待がかかると、米メディア『ザ・スプレッド』が報じた。

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菊池は左肩の炎症により約4カ月にわたって戦線を離脱していたが、8月23日に復帰を果たしている。



復帰後直近3試合は17回を投げて自責点はわずか3、17奪三振を記録するなど、離脱前とは見違えるような安定感を取り戻している。



ただし前回、ワシントン・ナショナルズ戦では4回で4四球を与えており、制球面での課題も残る。今季ここまでの通算成績は1勝5敗、防御率4.75だ。



エンゼルスはマリナーズとの3連戦で初戦、2戦目をいずれも制しており、この日の最終戦も制せば今季2度目となる3連戦スイープを達成する。



対するマリナーズ先発のジョージ・カービー投手は今季9勝11敗、防御率4.25、WHIP1.36をマークしているが、直近5試合で防御率5.97、4試合で4失点以上を喫するなど調子を落としている。











マリナーズは今季70勝82敗でア・リーグ西地区3位につけており、火曜日の敗戦でシーズン負け越しが確定した。直近10試合も4勝6敗と精彩を欠く。



一方のエンゼルスは58勝93敗で地区最下位に沈むものの、直近10試合は5勝5敗と持ち直していた。両球団の今季対戦成績は4勝4敗の五分だ。



同メディアは復帰後の菊池について「調子を上げてきている。



懸念されるのは効率性だ。前回登板したワシントン戦では4イニングで4四球を与え、今季の与四球率は9イニングあたり3.91となっている」と評価。



故障から復帰した菊池の充実ぶりは、苦しいシーズンを送るエンゼルスにとって数少ない明るい材料となりそうだ。



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